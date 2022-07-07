Tuna formülü Karadeniz’i tutmaz

Tahılların limanlardan çıkması için Rusya ve Ukrayna henüz net bir adım atmazken iki ülke arasında anlaşma sağlanamaması halinde başka güzergâhlar da devreye girebilir. Ukrayna’nın limanlarında bulundurduğu mayınları temizlemek istememesi halinde tahıl ihracatının kara yolu, demir yolu ve nehirler üzerinden yapılması planı süreci daha uzun ve maliyetli bir hale sokması ihtimaller arasında.

DAHA FAZLA MALİYET OLUŞTURUR

Alternatif güzergâhların tercih edilmesi halinde limanlarda bekleyen tahılların tekrar karaya çıkartılması ve diğer araçlara yüklenmesi fazla maliyet oluşturacağı ve sürecin daha fazla uzaması nedeniyle ithalatçı ülkeler bu plana sıcak bakmıyor. Dünya üzerinde yapılan ticaretin önemli bir kısmının deniz yolu üzerinden yapılması nedeniyle demir yolu, kara yolu gibi taşımacılıkların süreci zorlaştırması bekleniyor. Bu ihtimallere karşı tahıl ithalatçısı ülkeler sürecin en ucuz, en kolay ve ülkelere en az zarar verecek şekilde yapılması taraftarı.

LİMANLARIN AÇILMASI DESTEKLENİYOR

Tahıl ihracatının alternatif güzergahlar üzerinden yapılması halinde Ukrayna’nın sınır komşusu olan Polonya ve Romanya’nın Avrupa Birliği üyesi olmaları nedeniyle Rusya’nın tahıllarına ambargo uygulanabilir. Buna karşı Rusya’nın atacağı adımlarla kriz farklı boyutlara gelişebilir. Limanların bir an önce açılması Rusya açısından da iyi bir fırsat olması bekleniyor. Limanlardan tahılın geçişine izin verilmesinin ilerideki süreçte ülkelerin Rusya’ya yaklaşımını da değiştirebileceği belirtiliyor. Limanların açılması için iki ülkenin anlaşması ve müzakereler yoğun bir şekilde sürüyor. Kriz senaryosunda Rusya’nın Ukrayna limanlarına saldırması ve Ukrayna’nın bir kara devleti haline dönüşmesi ihtimali devreye girdiği takdirde Ukrayna kendi tahılını kara, demir ve Tuna nehri üzerinden yollama planları devreye girebileceği dillendiriliyor.

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