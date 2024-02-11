Tunç Soyer'den Özgür Özel'e ret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştükleri bildirdi. İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerilerini ilettiğini belirten Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. CHP, İzmir için Soyer’in yeniden aday göstermemiş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan etmişti.