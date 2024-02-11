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Tunç Soyer'den Özgür Özel'e ret

Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in farklı bir görev teklifini reddettiğini açıkladı. Soyer, sosyal medya paylaşımında, "İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

04:00 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:15 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Özgür Özel, Tunç Soyer.
Özgür Özel, Tunç Soyer.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştükleri bildirdi. İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerilerini ilettiğini belirten Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. CHP, İzmir için Soyer’in yeniden aday göstermemiş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan etmişti.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Tunç Soyer
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