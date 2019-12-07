Gündem Tuncelide dağdan kopan devasa kaya evi deldi O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı
TUNCELİ

Tunceli haberleri... Dağdan kopan devasa kaya evi deldi

Tunceli'de dağdan kopan devasa kaya evi deldi: O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Devasa kayanın girdiği evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Devasa kayanın girdiği evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Tunceli'deki olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü. Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi.

2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü.

Dağdan kopan kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı
GÜNDEM
Dağdan kopan kaya parçası aracın üzerine düştü, sürücü yaralandı

Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi.

Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi.

Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, “Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti" dedi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını anımsatan baba Suat Doğan ise, "Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım. Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım. Sağ olsun İlçe Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor. Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm” diye konuştu.

Tunceli'de dağdan kopan devasa kaya evi deldi
FOTOĞRAF 7
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Olay, dün akşam saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı Yukarıbudak köyünde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan devasa kaya parçası düştü.
Title
Düşen kaya önce duvarı deldi ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya kadar girdi.
Title
Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı bildirildi.
Title
Olay esnasında oğluyla birlikte yemek yediklerini anlatan anne Dilek Doğan, “Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım taş içeri girmişti dedi.
Title
Yaşadığı evin inşaatını imkansızlıklarla geçen yıl tamamladığını anımsatan baba Suat Doğan ise, “Yapım sürecinde hem maddi hem de farklı şekillerde çok sıkıntılar yaşadım. Ailemle oturmak nasip olmadı. Çok şükür ki oğlum ve eşim sağ salim kurtulabildi. Şu an babamın yaşadığı eve sığındım. Sağ olsun İlçe Kaymakamı Harun Kazez destek veriyor. Yeniden ev kurmak çok çok zor. Allah düşmanımın başına bile getirmesin. Çok üzgünüm diye konuştu.
Title
Tunceli'de dağdan kopan devasa kaya evi deldi
Tunceli'de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

Şehri kurtarmak için dağ çelik ağlarla örülüyor: Evleri darmadağın etmişti
FOTOĞRAF 18
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Gümüşhane’de, sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürütülüyor.
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Karayolları, AFAD ve Gümüşhane Belediyesi'nce ortaklaşa yürütülen çalışmalarda; Bağlarbaşı, Alemdar Yolu, Sağırkaya mevkii, Eskibağlar Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve ilçelerde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. 15 milyon liraya mal olan proje, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları ile sürdürülüyor.
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Vatandaşlar, önceki yıllarda kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda, alınan önlemler için yetkililere teşekkür etti. Alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu söyleyen Hikmet Ağaç, Daha önce devlet, öncelikli işleri bile yaptıramıyordu ama şimdi dağlardaki taşları bile emniyete alabiliyor. Daha fazla yatırım gerekiyorsa yapılmalı, hiçbir şey bir candan daha değerli değil. Yapanlara teşekkür ediyoruz dedi. Öğrenci Utku Korkmaz ise, Gümüşhane’ye gelmeden önce heyelan tehlikesi ve kaya düşmesi risklerinin olduğunu bildiğini belirterek, Gümüşhane’de üniversite öğrencisiyim, Gümüşhane’nin bir heyelan bölgesi olduğunu biliyorum. Geldiğimde de zaten bir öğrencinin taş düşmesi sonucu öldüğünü öğrendim. Yapılan iş doğru, fakat daha fazla yatırım yapılması gerekiyor ifadelerini kullandı.
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Kentin coğrafi açıdan kaya düşmesi ve heyelan risklerine açık olduğunu söyleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de, çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi. Çimen, Şehrimiz coğrafi açıdan dağlık bir arazi ve bu noktada heyelan, kaya düşmesi gibi olaylar her an gerçekleşebilecek durumda. Biz de bunu önlemek adına tespitlerimizi gerçekleştirdik. Gümüşhane’nin doğusunda Sağırkaya olarak adlandırılan bölgedeki 50 yıllık bir sorunu çözdük, heyelan olan bölgeyi temizledik. Şehir merkezinde bulunan dağlık alana yaklaşık bin metrelik tel örgü ve yukarıdan taş düşmesini engelleyecek önlemler aldık. Hem vatandaşlarımızın hem de şehirlerarası yolumuzun emniyetini sağladık. Bu gibi riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarımız sürecek diye konuştu.
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Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan Gümüşhane’de, 7 Nisan 2016'da, yamaçtan kopan kaya parçaları yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Vatandaşlar olay anında büyük panik yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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13 Haziran 2017'de ise okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
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11 Ocak 2019'da Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
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3 Ocak 2019'da kent merkezinde, dağ yamacından kopan kayalar, 10 katlı apartmanın üzerine düştü, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
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Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Title
Kaya tehdidi altındaki kent, çelik ağlarla örülüyor
Şehri kurtarmak için dağ çelik ağlarla örülüyor: Evleri darmadağın etmişti
Gümüşhane'de kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda önlem alınıyor. İl genelinde kaya düşmesi ve heyelan riski bulunan 28 bin metrekarelik yamaca, enerji sönümlü bariyer ve örtüleme bariyeri yerleştirildi. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, çalışmaların 2019 yılı içerisinde de devam edeceğini belirterek, riskleri en aza indireceklerini söyledi.
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