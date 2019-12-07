Tunceli'de dağdan kopan devasa kaya evi deldi: O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı

Vatandaşlar, önceki yıllarda kaya düşmesi sonucu büyük tehlikelerin yaşandığı yamaçlarda, alınan önlemler için yetkililere teşekkür etti. Alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu söyleyen Hikmet Ağaç, Daha önce devlet, öncelikli işleri bile yaptıramıyordu ama şimdi dağlardaki taşları bile emniyete alabiliyor. Daha fazla yatırım gerekiyorsa yapılmalı, hiçbir şey bir candan daha değerli değil. Yapanlara teşekkür ediyoruz dedi. Öğrenci Utku Korkmaz ise, Gümüşhane’ye gelmeden önce heyelan tehlikesi ve kaya düşmesi risklerinin olduğunu bildiğini belirterek, Gümüşhane’de üniversite öğrencisiyim, Gümüşhane’nin bir heyelan bölgesi olduğunu biliyorum. Geldiğimde de zaten bir öğrencinin taş düşmesi sonucu öldüğünü öğrendim. Yapılan iş doğru, fakat daha fazla yatırım yapılması gerekiyor ifadelerini kullandı.