Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın koronavirüse yenildi

Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız sağlık teşkilatımız bu zor zamanlarda hep işin içindeydi. Cumartesi ve pazar demediler, gece gündüz demediler ve hep çalıştılar. O yüzden bugün vefat eden değerli kardeşimizden hak ve hukuklarımızı kendisine devlet olarak helal ediyoruz dedi.