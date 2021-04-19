Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın koronavirüse yenildi

Çaycuma’ya bağlı Filyos beldesinde tuğla fabrikasında çalışan Kemal Sancı ile 2015 yılında evlenen Gülhan Baruönü Sancı, İstanbul'da gördüğü tüp bebek tedavisinin ardından hamile kaldı.
Beş aylık hamile Gülhan Baruönü Sancı, kontroller ve devam eden tedavisi için İstanbul'da yaşayan kız kardeşinin yanına yerleşti. Gülhan Baruönü Sancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı.
İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gülhan Baruönü Sancı'nın gebeliği, tedavisi sırasında sonlandırıldı. Gülhan Baruönü Sancı ise gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
GÜNDEM
28 yaşındaki genç savcıdan kahreden haber: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dönmez, 28 Mart'ta koronavirüse yakalanmasının ardından evinde tedavisine başlandı.
Dört gün sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, 9 Nisan'da ise Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görmeye başlayan Dönmez, önceki gün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Geçen yıl ekip otosundan yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntülerle bilinen Dönmez'in ölümü meslektaşlarını üzüntüye boğdu.
Mustafa Dönmez'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak görev yaptığı Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne götürüldü.
Düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Törende ayakta durmakta güçlük çeken eşi Melek, çocukları Can (21) ve Poyraz Dönmez (9) büyük üzüntü yaşadı.
Törende konuşan kaymakam İsmail Çorumluoğlu, ilçe olarak üzüntülü bir gün yaşadıklarını belirterek, 1 yılı aşkın bir zamandır ülkemizde ve dünyada polis memurumuz gibi nice çalışanlarımızı ve nice vatandaşlarımızı kaybettik.
Çünkü polis memurumuz, polislerimiz, jandarmamız sağlık teşkilatımız bu zor zamanlarda hep işin içindeydi. Cumartesi ve pazar demediler, gece gündüz demediler ve hep çalıştılar. O yüzden bugün vefat eden değerli kardeşimizden hak ve hukuklarımızı kendisine devlet olarak helal ediyoruz dedi.
Törende edilen duaların ardından Dönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu eller üzerinde taşındı ve cenazesi toprağa verileceği Alaplı ilçesine götürüldü.
Anonsla 'evde kal' çağrısı yapmıştı: Koronavirüse yenilen polis memuruna acı veda
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Mustafa Dönmez (48) için ilçe emniyet müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Geçen yıl ekip otosundan yaptığı anonsla halkı koronavirüse karşı uyardığı görüntüleri ortaya çıkan Dönmez'in ölümü meslektaşlarını üzüntüye boğdu.
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Körfez ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Perihan Aydın, korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Aydın, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastnaesi’nde önceki hayatını kaybetti.
Aydın’ın toprağa verilmesinden 1 hafta sonra ise aynı hastalığa yakalanan 58 yaşındaki yeğeni Bahattin Şeker, korona virüse yenilerek vefat etti.
İkilinin hayatını kaybetmesi sonrasında korona virüse yakalanan Perihan Aydın’ın kız kardeşi Semiha Kayraldağ ise durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi sonrasında virüse karşı mücadelesini kazanarak hastalığı yenen Kayraldağ, kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Hastanesi’ndeki ebe hemşire görevinden 2000 yılında emekli olan 5 çocuk annesi Kayraldağ’ın cenazesi Körfez Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
Ablasını ve yeğenini alan koronavirüsü yendi: Taburcu olduktan sonra kalbine yenildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 gün arayla ablası ve yeğenini kaybettiği koronavirüse karşı yaşam mücadelesini kazanan 58 yaşındaki emekli ebe hemşire, hastaneden taburcu olduktan sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi’nde yaşayan Kerim Şişman (46), rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek koronavirüs testi yaptırdı.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart’ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, Arkadaşlar hakkınızı helal edin paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti.
3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.
Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi
Sosyal medyadan helallik istedi, koronaya yenildi
Sosyal medyadan helallik istedi: 14 gün sonra koronaya yenildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.