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Turgut Altınok müjdeyi verdi: Her emekliye 5 bin lira nakit desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olan Turgut Altınok, Ankara'da ikamet eden emeklilere sevindirici bir haber verdi.

12:55 - 2/02/2024 Cuma
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Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok
Cumhur İttifakı
'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim kampanyası kapsamında Ankara'da yaşayan emeklilere yönelik olumlu bir müjde verdi.

5 bin TL desteği


Altınok, seçim zaferi halinde ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği sağlanacağını duyurdu.


Bu nakit desteğinin hesaplara aktarılacağını vurgulayan Altınok, ayrıca doğalgaz desteğini artırma sözü verdi.


Altınok, evsiz vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olacakları bir proje üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.




#Ankara
#Turgut Altınok
#Emekli
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