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POLİTİKA

Türk balıkçı teknesine saldırmışlardı: Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında 'Baba oğul' ve “ESİLA LİYA” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde “BABA OĞUL” teknesinde bulunan bir vatandaşımızın yaralanması ile ilgili olarak bugün Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Haber Merkezi DHA
Türk balıkçı teknesine saldırmışlardı: Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı'nı çağırarak protesto notası verdi.

  • Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.

Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi.

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Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
OYNAT 02:06
Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçı Yunan Sahil Güvenliğine haddini bildirdi: Geldikleri gibi gittiler
Yunan Sahil Güvenlik botu, Gökçeada açıklarında, uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları 'Burası Yunan denizi' diyerek taciz etti. Tehditlere boyun eğmeyen Türk balıkçılar, Yunan Sahil Güvenliğini azarlayınca, Yunan görevliler dönüp gitmek zorunda kaldı.


Görüntüler, YouTube'da İlker Reis sayfasında paylaşıldı.

Videonun altına, 'Bugünkü videomuzda Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yaparken uluslararası sularda olmamıza rağmen yunan sahil güvenliği alaycı bir tavırla bize bölgeyi terk etmemizi ve Yunan sularında olduğumuzu söyledi. İlker Reis ile Yunan komutanının münakaşası sonrasında direndiğimizi görünce başa çıkamayıp kendi sularına çekildiler. Geldikleri gibi gittiler...' notu düşüldü.


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