Türk dizileri İspanyolları turist yaptı: İlgi dört kat arttı

Türk dizileri ve sağlık turizminin etkisiyle İspanyolların Türkiye’ye ilgisi geçen yıla oranla yaklaşık 4 kat arttı. Özellikle Kovid-19 döneminde giderek artan İspanyolların Türk dizilerine olan ilgisi Türk turizmine de olumlu yansıdı. Türkiye’nin Madrid’deki Turizm Ofisi verilerine göre, geçen yıl 75 bin olan Türkiye’ye giden İspanyol sayısı, 2022’nin Ocak-Ekim döneminde 255 bine çıkarken yıl sonuna kadar bu sayının 300 bini bulması bekleniyor.

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

İspanyolların, Türkiye’yi önemli bir destinasyon olarak görmeye başlamasında Türk dizilerinin yanı sıra sağlık turizmi de etkili oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları’nın (THY) Madrid Müdürü Numan Çizmecioğlu, “Gerek Türk dizilerinin gerekse sağlık turizminin hem Türk turizmine hem de Türk Hava Yolları’na çok büyük faydası var” dedi. Türk dizilerinin, gün geçtikçe İspanya’da daha çok yaygınlaştığını, televizyonlarda en çok izlenen zaman dilimlerinde ilk sıralara yükseldiğini ve çok sevildiğini söyleyen Çizmecioğlu, “Türk dizilerine ilginin ne boyutta olduğunu biz kendi sektörümüzde de gördük. İspanyollar, Türkiye ile ilgili bizden bilgi alırken ya da bilet kestirirken ‘Şu dizilerin çekildiği yerler neresi? Oraları ziyaret edebilir miyiz?’ gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bazı acentelerin İspanyol turistleri Türkiye’de dizilerin çekildiği yerlere turlarla götürdüklerini de duyuyoruz.” diye konuştu.

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Numan Çizmecioğlu

ÖZELLİKLE SAÇ EKİMİ

Sağlık turizminin de ilk etapta saç ekimiyle başladığını aktaran Çizmecioğlu, “İspanyollar için ilk etapta saç ekiminde Türkiye pazarı çok popüler oldu. Bu esnada Türkiye’de sağlık hizmetinin ne kadar kaliteli olduğunu ve onlar için daha uygun fiyatlara verildiğini fark ettiler. Şu anda estetik, diş, göz operasyonları için de Türkiye’ye gidiyorlar. Bu pazar daha da gelişecektir diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haftalık sefer sayısı 82’ye çıkacak

THY’nin 2022’de salgın öncesi 2019 hacmine ulaştığını hatta bazı yerlerde geçtiğini ifade eden Çizmecioğlu, yolcu sayılarının bir yıl öncesine oranla yüzde 123 arttığını dile getirdi. “2022’de bir yıl öncesine oranla yolcu, gelir, frekans artışları her anlamda bizi İspanya pazarında çok mutlu etti” diyen Çizmecioğlu, mevcut durumda 70 olan THY’nin İspanya’dan Türkiye’ye haftalık sefer sayısının 2023 yaz tarifesinin başlamasıyla, “Bu zamana kadar görülmemiş bir kapasite” olarak 82’ye çıkarılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Göbeklitepe ve Kapadokya

İspanyolların Türkiye’deki öncelikli destinasyonlarının İstanbul ve Kapadokya olduğunu anlatan Çizmecioğlu, “Diğer yandan Karadeniz, Antalya, Ege de tanıtılan ve ilgi görmeye başlayan destinasyon oluyor. Son zamanlarda tarihi öneminden dolayı Göbeklitepe de ilgi görüyor. Aile gruplarının Türkiye’de yat turizmi yaptıklarına da çok şahit oluyoruz. Bu bizim için yeni bir trend” değerlendirmesini yaptı. Çizmecioğlu ayrıca, THY’nin yemek servisinin İspanyollar tarafından çok beğenildiğini sözlerine ekledi.

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