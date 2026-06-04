Türk dünyası sivil toplum kuruluşları TÜDSES’le tek platformda

Türk devletleri arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması amacıyla Ankara’da düzenlenen “Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon” sempozyumunda, Türk dünyasını dijital ortamda bir araya getirecek yeni projeler tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin (TÜDSES) yazılımının tamamlandığını ve sistemin 23 Haziran’da İstanbul’da tanıtılacağını açıkladı.

Tüm STK’lar tek platformda buluşacak

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Zorlu, uzun süredir üzerinde çalışılan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin tamamlandığını belirtti. Sistem sayesinde Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının aynı dijital ağ içerisinde buluşacağını ifade eden Zorlu, kuruluşların birbirleriyle doğrudan iletişim kurabileceğini, taleplerini ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabileceğini söyledi.

Zorlu, “Türk dünyasının sivil toplum gücünün ve potansiyelinin çok önemli olduğunu gördük. Ancak bu birlikteliğin yeterince yoğun olmadığını tespit ettik. TÜDSES ile birlikte bütün sivil toplum kuruluşlarımızın etkileşim kurabildiği yeni bir mekanizmayı hayata geçireceğiz” dedi.

İlişkiler 30'dan fazla alana yayıldı

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini vurgulayan Zorlu, “Bir zamanlar sadece birkaç başlıkla ilerleyen ilişkilerimiz şu an 30'dan fazla sektör ve başlığa ulaştı. Hemen hemen tüm bakanlıklarımızın bünyesinde doğrudan veya dolaylı şekilde yoğun Türk dünyası faaliyetleri yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçen yıl yaklaşık 30'u üst düzey olmak üzere 150’den fazla etkinlik düzenlediğini hatırlatan Zorlu, Türk dünyasının artık sadece devletler arası bir yapı olarak değil, geniş bir gönül coğrafyası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençler Kocaeli'de buluşacak

Türk dünyası gençleri arasında bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın 3-5 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yeni ulaşım ve ticaret koridorları

Ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çeken Zorlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasiteyle çalıştığını belirterek Zengezur Koridoru, Hazar Geçişli Boru Hattı, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin de devam ettiğini söyledi.

Türk dünyasının Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret ağında stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade eden Zorlu, son dönemdeki gelişmelerle birlikte Orta Doğu ve Körfez ülkelerine uzanacak yeni bağlantı hatlarının da oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Ortak alfabe ve ortak dil vurgusu

Dil ve kültür birliğinin Türk dünyasının temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Zorlu, ortak alfabe, ortak terminoloji ve iletişim dili konularında önemli adımlar atılacağını söyledi. Türk devletleri temsilcilerinin toplantılarda birbirlerinin dillerini kullanarak iletişim kurmasının zamanla bir gelenek haline gelmesi gerektiğini ifade eden Zorlu, dijital teknolojiler ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ortak üretim ve iş birliği imkanlarının genişletileceğini dile getirdi.

Türk dünyasından akademisyenler bir arada

EkoAvrasya Vakfı, TÜRKSOY, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ve Politik Stratejiler Araştırma Merkezi (POLSAM) iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, POLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğanses ve TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da konuşma yaptı. Programa çok sayıda akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve Türk dünyasından davetli katıldı. Program, oturumlarla devam etti.

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