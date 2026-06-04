Türk dünyası sivil toplum kuruluşları TÜDSES’le tek platformda

Türk dünyasının siyasi, ekonomik ve kültürel entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen yeni projeler Ankara’da masaya yatırıldı. Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını ortak dijital ağda buluşturacak TÜDSES’in açılış tarihi belli oldu. Sempozyum açılış programında sistemin detayları açıklandı. Türk dünyasındaki ulaştırma koridorlarından ortak alfabeye kadar birçok alandaki entegrasyon adımları değerlendirildi.
Türk devletleri arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşınması amacıyla Ankara’da düzenlenen “Türk Dünyası Entegrasyonunda Yeni Ufuklar: Ortak Geleceğe Doğru Stratejik Vizyon” sempozyumunda, Türk dünyasını dijital ortamda bir araya getirecek yeni projeler tanıtıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin (TÜDSES) yazılımının tamamlandığını ve sistemin 23 Haziran’da İstanbul’da tanıtılacağını açıkladı.
Tüm STK’lar tek platformda buluşacak
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Zorlu, uzun süredir üzerinde çalışılan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi'nin tamamlandığını belirtti. Sistem sayesinde Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının aynı dijital ağ içerisinde buluşacağını ifade eden Zorlu, kuruluşların birbirleriyle doğrudan iletişim kurabileceğini, taleplerini ve sorunlarını ilgili kurumlara aktarabileceğini söyledi.
İlişkiler 30'dan fazla alana yayıldı
Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçen yıl yaklaşık 30'u üst düzey olmak üzere 150’den fazla etkinlik düzenlediğini hatırlatan Zorlu, Türk dünyasının artık sadece devletler arası bir yapı olarak değil, geniş bir gönül coğrafyası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Gençler Kocaeli'de buluşacak
Türk dünyası gençleri arasında bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Zorlu, Türk Dünyası Gençlik Kampı'nın 3-5 Temmuz tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirileceğini açıkladı.
Yeni ulaşım ve ticaret koridorları
Ekonomik entegrasyonun önemine dikkat çeken Zorlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun tam kapasiteyle çalıştığını belirterek Zengezur Koridoru, Hazar Geçişli Boru Hattı, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin de devam ettiğini söyledi.
Türk dünyasının Çin’den Avrupa’ya uzanan ticaret ağında stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade eden Zorlu, son dönemdeki gelişmelerle birlikte Orta Doğu ve Körfez ülkelerine uzanacak yeni bağlantı hatlarının da oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
Ortak alfabe ve ortak dil vurgusu
Dil ve kültür birliğinin Türk dünyasının temel dayanaklarından biri olduğunu belirten Zorlu, ortak alfabe, ortak terminoloji ve iletişim dili konularında önemli adımlar atılacağını söyledi. Türk devletleri temsilcilerinin toplantılarda birbirlerinin dillerini kullanarak iletişim kurmasının zamanla bir gelenek haline gelmesi gerektiğini ifade eden Zorlu, dijital teknolojiler ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ortak üretim ve iş birliği imkanlarının genişletileceğini dile getirdi.
Türk dünyasından akademisyenler bir arada
EkoAvrasya Vakfı, TÜRKSOY, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ve Politik Stratejiler Araştırma Merkezi (POLSAM) iş birliğiyle düzenlenen sempozyum, TÜRKSOY Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, POLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Doğanses ve TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da konuşma yaptı. Programa çok sayıda akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve Türk dünyasından davetli katıldı. Program, oturumlarla devam etti.
Üstün hizmet madalyası
Çalışmalarıyla ve çabasıyla Türk coğrafyasında diyalog ve iş birliği adımlarına katkı sunan EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren’e üstün hizmet madalyası verildi. Madalyanın takdimi, Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf tarafından gerçekleştirildi.