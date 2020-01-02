Gündem Türk gençlerini dünyaya açacak iş birliği
EĞİTİM

Türk gençlerini dünyaya açacak iş birliği

Dünyanın farklı ülkelerinden 20 üniversitenin MIT liderliğinde bir araya gelerek laboratuvar ve eğitim imkânlarını birbirine açtığı Make Impact Consortium’a Bahçeşehir Üniversite de üye oldu. BAU öğrencileri bu sayede 4 farklı kıtada düzenlenecek olan zirvelere ve eğitim seminerlerine katılma şansı ve üye üniversitelerle beraber araştırma projelerini hayata geçirme imkânı yakalamış olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saana McDaniel (sol) BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz (sağ)
Saana McDaniel (sol) BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz (sağ)

Yaptığı anlaşmalar ve işbirlikleriyle öğrencilerine dünyanın farklı noktalarında eğitim imkanı tanıyan Bahçeşehir Üniversitesi, çeşitli ülkelerden 20 üniversitenin MIT liderliğinde bir araya gelerek laboratuvar ve eğitim imkanlarını birbirine açtığı Make Impact Consortium’a üye oldu. Konsorsiyum, tüm üye üniversitelerin aynı sistem üzerinden bağlantıda olması, öğrenciler ve akademisyenlerin birbirleriyle devamlı olarak iletişimi ve proje üretimini kolaylaştırması gibi birçok amaca hizmet edecek. Bu üyelik ile birlikte BAU öğrencileri artık MIT’den mini-master sertifikaları, özel eğitimler, Dünya’nın 20 farklı şehrinde düzenlenecek olan zirvelere ve eğitim seminerlerine katılma sansı ve üye üniversitelerle beraber araştırma projelerini hayata geçirme imkânı yakalamış olacak.

BAU AİLESİNE KATILACAKLAR

Ayrıca BAU Future kampüsünde interdisipliner olarak bir araya getirilecek olan laboratuvarların ve bütün BAU imkânlarının da konsorsiyumdaki üniversitelere açılması sağlanarak sadece BAU öğrencileri değil, tüm Dünya’dan öğrenciler de BAU ailesinin bir parçası olabilecek. Bu anlamda konsorsiyuma üye olan Amerika, Fransa, Avusturalya, Japonya, Kolombiya, İspanya, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik

Arap Emirlikleri, İsrail, Kanada gibi ülkelerin arasına artık Türkiye de eklenmiş oldu.

GENÇLERİMİZİ DÜNYAYA AÇMAK İSTİYORUZ

  • Yapılan işbirliği kapsamında üyelik işlemleri için BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Make Impact Consortium’dan Kıdemli Program Yönetici Saana McDaniel’ın katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Prof. Dr. Şirin Karadeniz İmza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, “Bizim MIT ile beraber özellikle Make Impact Consortium ile birlikte yapmak istediğimiz bu gençlerimizi global dünyaya açmak. Onların diğer ülkelerdeki gençlerden hiçbir eksikleri yok. Onların yaptığı geliştirdiği fikirlerle böyle bir dünyadaki üniversite ağına ve iş ağına katılarak projelerini tüm dünyaya sunmalarını istedik. Yaptıkları projeler artık farklı dünyalarda yer alsın, şirketler kursunlar, eğer bir şey değiştirmek istiyorlarsa sadece üniversitesindeki arkadaşları ile değil MIT bünyesinde bulunan diğer ülkelerdeki arkadaşlarıyla da geliştirsinler” dedi.

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