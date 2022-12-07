TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'ın açıklamalarından satır başları;

Vergiyle ilgili ülkeyi yönetenlerin bir düzenleme yapması gerekiyor.

Bugün rakamımız 7.785 liradan başlayacak onun üstüne nereye çıkabilirse, işçinin memnun olmadığı bir rakamın altına ne otururuz ne imza atarız.

Komisyonun başkanı burada, üyeleri burada, komisyon karar verecek. Uygun olan bir rakam olursa onaylarız, uygun olmayan bir rakam olursa o masada bizim bir işimiz yok.

En önemli mesele şu sözleşmeli kamuda çalışan işçiler var, 10 yıldır asgari ücretle çalışan kişiler var. 10 yıllık adamlar ne olacak, teknik elemanların uzmanların durumu ne olacak? Burada herkesin ağzından çıkanı kulağı duyacak, TÜRK-İŞ’in söylediği net, benim söylediğim net. Açlık sınırı ortada, biz bunun altında bir rakama oturmayız. İşveren ne getirecek, hükümet ne getirecek bir görelim.

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Herkesin bir açıklaması var, söylemek kolay söylediğini yerine getirmek lazım. TÜRK-İŞ bugüne kadar ne söylediyse onu ya da ona yakın olanı imzalamıştır. İnsanlar sıkıntı içerisinde, 7785 ne demek? Bu bizim minimum maliyetimizdir çıkardığımız. Bu bizim açıkladığımız 7785 bizim açlık sınırımızdır. 40 senedir biz bu masadayız bu görüşmeleri kırk senedir biz yapıyoruz, işçinin memnun olmadığı hiçbir şeyin altına imza atmadık yine aynısını yaparız.