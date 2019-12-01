Türk işadamını hedef gösterdiler

33 yıldır ABD’de yaşayan Güzel, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'de verdiği vergilerin PKK’ya gitmesine karşı çıkan Güzel'in ayrıca Türkiye’de darbeye kalkışan FETÖ’nün ABD’yi de sömürmemesi için fikirlerini açıkça beyan ettiği belirtildi. Güzel'in bu nedenle FETÖ ve PKK yanlısı grupların karalamalarına maruz kaldığı kaydedildi. Teröre karşı duruşun insani, demokratik ve vicdani bir mesele olduğu vurgulanan açıklamada, Güzel hakkında yapılan gerçek dışı haberler de kınandı.

SKANDAL TASARIYA KARŞI ÇIKTI

Murat Güzel'in terör örgütlerine karşı takındığı tavrın yanı sıra, Türk milletinin geçmişine kara bir leke olarak sürülmeye çalışılan sözde Ermeni Soykırımı meselesine de karşı çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Güzel, tüm görüşlerini iddia edilenin aksine hiçbir lobicilik faaliyeti adına değil, inanmış olduğu demokratik değerler doğrultusunda, bağımsız ve tarafsız bir birey olarak savunmakta ve beyan etmektedir” ifadeleri kullanıldı.