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Türk işadamını hedef gösterdiler

PKK’ya yardım ve FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerini sorguladığı için hedef gösterilen Türk kökenli ABD’li işadamı Murat Güzel, hakkında çıkan “kayıtdışı lobicilik” suçlamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Güzel
Murat Güzel

33 yıldır ABD’de yaşayan Güzel, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, ABD'de verdiği vergilerin PKK’ya gitmesine karşı çıkan Güzel'in ayrıca Türkiye’de darbeye kalkışan FETÖ’nün ABD’yi de sömürmemesi için fikirlerini açıkça beyan ettiği belirtildi. Güzel'in bu nedenle FETÖ ve PKK yanlısı grupların karalamalarına maruz kaldığı kaydedildi. Teröre karşı duruşun insani, demokratik ve vicdani bir mesele olduğu vurgulanan açıklamada, Güzel hakkında yapılan gerçek dışı haberler de kınandı.

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  • Murat Güzel'in terör örgütlerine karşı takındığı tavrın yanı sıra, Türk milletinin geçmişine kara bir leke olarak sürülmeye çalışılan sözde Ermeni Soykırımı meselesine de karşı çıktığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Güzel, tüm görüşlerini iddia edilenin aksine hiçbir lobicilik faaliyeti adına değil, inanmış olduğu demokratik değerler doğrultusunda, bağımsız ve tarafsız bir birey olarak savunmakta ve beyan etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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