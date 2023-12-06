Türk jetlerinden NATO hava sahasının korunmasına katkı

Dört F-16 savaş uçağı ile 71 personel Romanya'ya gitti.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 71 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-64 görevi kapsamında Romanya’daki Borcea Hava Üssüne intikal ederek NATO hava sahasını koruma görevine başladı."
denildi.
Açıklamada,
"Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz."
ifadelerini yer verildi.
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19 dakika önce