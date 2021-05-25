​Türk SİHA’ları Avrupa semalarında

Heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ve Duda huzurunda iki ülke arasında önemli birçok anlaşmaya imza atıldı. İki ülkenin ticaret hedefi 10 milyar dolar.​

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile biraraya geldi. Başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Erdoğan ve Duda huzurunda iki ülke arasında önemli anlaşmalar imzalandı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, “Dostumuz, müttefikimiz Polonya ile ilişkilerimizin tarihi 6 asır öncesine dayanıyor. Duda’nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Türkiye ve Polonya’nın başta ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda işbirliğine sahip olduğuna inanıyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız” dedi.

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HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Toplantıda iki ülke ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye ve Polonya arasındaki geniş iş imkanlarını istişare ettik. 2017’deki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şuan 6.5 milyar dolar civarında. Bu hedefi bugün yaptığımız görüşmelerle 10 milyar hedefine ulaştırma kararlılığımızı gösterdik” diye konuştu.

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NATO’YA İLK SATIŞ

Erdoğan, “Son 19 yılda savunma sanayinde attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. İHA’da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir” dedi.

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GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYORUZ

Polonya’nın Türkiye’nin AB üyelik sürecini desteklediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Polonya’nın vizyonu geniştir. Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya’ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda’ya ziyareti ve dostluğumuz daha da güçlendirilmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.”

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Türkiye bizim en sağlam müttefikimiz

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, “Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bu sözleşmeler gizli bilgiler, milli savunmada kullanılmasında, aynı zamanda milli savunmada kullanılan silahların satın alınmasında. Bence en önemlisi kesinlikle turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir. Polonya’da bir sürü insan bir tatili hayal ediyor. 2020 yılında pandemiden dolayı tatillerini ertelediler. Bu sözleşme ile bu sene bu gerçekleşecek” dedi. Polonya’da Türk askerlerinin bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirten Duda, “Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettim. NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum. Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir” diye konuştu.

İmzalar atıldı

Türkiye’nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya’ya ihraç edilecek. İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda’nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak. Polonya’ya ayrıca milli SİHA’larda kullanılan ve Roketsan tarafından üretilen milli MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek.