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POLİTİKA

Türk siyasetinde Devlet Bahçeli modeli kitap oldu

Akademisyen kardeşler, Prof. Dr Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili beşinci kitaplarını yayınladılar. “Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli” adlı kitapta, Devlet Bahçeli’nin siyasal liderliği, Türk siyasetinde bir insani ve vicdani liderlik modeli olarak anlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr Bilgehan Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Doç. Dr. Tuba Gültekin.
Prof. Dr Bilgehan Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Doç. Dr. Tuba Gültekin.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin ile birlikte yeni kitaplarında, Devlet Bahçeli liderliğini toplumsal vicdan bağlamında incelediler. Gültekin kardeşler, 300 sayfa ve 3 bölümden oluşan kitapta; Devlet Bahçeli’nin toplumsal vicdan liderliğini, özgün 500 liderlik özelliği ile tanımladılar.

Toplumu kucaklayan ve sahiplenici lider

“Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli” isimli kitapta, Devlet Bahçeli’nin özellikle zor zamanlarda, halkın yanında duran ve halk ile birlikte yürüyen liderliği, bir insani duruş olarak, siyasal iletişim perspektifinde irdelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın takdim yazısını yazdığı kitapta, Devlet Bahçeli’nin, toplumu kucaklayan ve sahiplenici liderliği, siyasal kariyerindeki dönüm noktası olan somut olaylar ile anlatıldı. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli liderliğinin, halk ile bütünleştiği noktaları, inandırıcı ve güvenilir liderlik modeli ile açıkladı.

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Toplumsal vicdan liderliği

Kitapta ayrıca, son dönemlerde siyasete damga vuran; Şartlı Ceza İndirimi Yasası, Kadına Dönük Şiddetle Mücadele konusunda Milliyetçi Hareket Partisi’nin toplumsal liderliği , göçmen çocuklar için Bahçeli’nin öncülük ettiği göçmen kreşi, Covid-19 salgını ile mücadele ve toplumsal hassasiyet oluşturan diğer konular; Devlet Bahçeli’nin toplumsal vicdan liderliği kapsamında anlatıldı.

“Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli” isimli kitap.

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“Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli” adlı kitapta, Devlet Bahçeli’nin, Covid-19 ile mücadele sürecinde gösterdiği liderlik ve halkın yanında duruşu da ayrıntılı bir şekilde analiz edildi.Covid-19 ile mücadelede, Devlet Bahçeli’nin gösterdiği siyasal liderlik, toplumsal vicdan liderliği modeli olarak anlatıldı. Kitapta ayrıca, Devlet Bahçeli’nin kriz yönetimi liderliği konusunda gösterdiği liderlik duruşu ve halkı sahiplenici liderliği, Türk siyasetine kazandırdığı özgün liderlik özellikleri ile vurgulandı.

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Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilgehan Gültekin; Devlet Bahçeli ile ilgili beşinci kitaplarını yayınlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydederek; kitapta, Devlet Bahçeli liderliğinin, halka tutunduğu ve halk tarafından destek bulan noktalarını, özgün bir inandırıcı siyasal liderlik modeli olarak sunduklarını ve bu liderliğin, özellikle; Covid-19 ile mücadele sonrası, Türk siyasetinde ihtiyaç duyulan bir liderlik olduğunu kaydetti. “Türk Siyasetinde Toplumsal Vicdan Liderliği: Devlet Bahçeli Modeli ” kitabı, Berikan Yayınevi tarafından yayınlandı.

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