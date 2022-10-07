Gündem Türk Tabipleri Birliğinden doktora saldıran CHPli Ethem Karakoça tek kelime tepki gelmedi
DİYARBAKIR

Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısını darp etti. Olaya ait görüntüler büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Tabipleri Birliğinden doktora saldıran CHPli Ethem Karakoça tek kelime tepki gelmedi
CHP'li başkan ve kardeşi başhekim yardımcısına saldırdı.

CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, geçtiğimiz gün kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.

Hayatını kaybeden abisi için koridorda bekleyen CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, bu sırada gelen Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İlyas Kalkan’a tepki gösterdi.

Ethem Karakoç, "Ben senden sabah kardeşim için ambulans istemedim mi?" diye bağırırken, o esnada arkadan gelen kardeşi Yusuf Karakoç da başhekim yardımcısı Kalkan’a saldırarak darp etti.

Başhekim yardımcısını araya giren vatandaşlar kurtarırken o anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
OYNAT 00:44
CHP’li başkandan hastane başhekimine saldırı
CHP Şemdinli İlçe Başkanı Ethem Karakoç, kardeşiyle birlikte Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısına hakaret ederek saldırdı.


TTB SALDIRGAN CHP'Lİ OLUNCA TEK KELİME ETMEDİ

Başhekim Yardımcısına saldırı görüntüleri büyük tepki çekerken Türk Tabipleri Birliği'nden skandal görüntülere hiçbir tepki gelmedi. Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan TTB, CHP'li Ethem Karakoç'un sağlık çalışanına saldırdığı anlara ilişkin tek kelime etmedi.

Greve katılmayı reddeden doktor TTB'lilerce hedef gösteriliyor
GÜNDEM
Greve katılmayı reddeden doktor TTB'lilerce hedef gösteriliyor

PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor
GÜNDEM
PKK programına katılan TTB'li Halis Yerlikaya'nın lisansı iptal edilmedi: Hasta bakmaya devam ediyor
Şehit oğlunaduygulandıran sürpriz

Şehit oğluna
duygulandıran sürpriz

Kapıda görünce çok şaşırdı: Mutluluğu gözlerine yansıdı.
Bin yıllık geçmişi var

Bin yıllık geçmişi var

Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.
Pragdaki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor

​TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizin doğum günü bugün kutlanacak.

Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet.

Unesco Dünya Mirası listesinde: 500 yıllık.

Bakanlık bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.