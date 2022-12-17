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POLİTİKA

Türkiye AB’nin hiçbir yaptırımını delmedi

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Türkiye AB’nin hiçbir yaptırımını delmedi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, CHP’li Utku Çakırözer’in Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in “Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan yaptırımları deldiği” yönündeki kuşkularını dile getirmesine cevap verdi. Türkiye’ye yaptırımları delmek üzere teklif geldiğini açıklayan Kaymakcı, “Biz, gerçekten şu ana kadar AB’nin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların delinmesine zemin oluşturacak hiçbir adımı atmadık. Hatta bu konuda getirilen önerileri reddettik. Dolayısıyla bizim o konuda elimiz gerçekten sağlam” dedi. Türkiye-AB ilişkilerinin arzu edilen noktada olmadığını, Ankara’nın Rusya-Ukrayna Savaşı’nda AB tarafından marjinalleştirilmeye çalışıldığını kaydeden Kaymakcı, buna rağmen Türkiye’nin AB’nin yaptırımlarını anladığını vurguladı.

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