'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen CHP'li Çeviköz çark etti: Sözlerim çarpıtıldı

28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan, önceki gün dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Saldırıların ardından Türkiye'de hükümet kanadından destek ve dayanışma açıklamaları yapılırken, CHP'den gerçekliği olmayan iddialar ortaya atıldı. Önceki gün bir televizyon programına katılan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı. Çeviköz'ün açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

OYNAT 00:25 CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor. BiP'te paylaş

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"Algı yapılıyor"

Eleştirilerin hedefi olan Çeviköz, bugün konuya ilişkin bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Twitter'dan yazılı bir açıklama yayınlayan CHP'li Çeviköz, "Dün bir televizyon kanalında naklettiğim bazı iddia ve haberler çarpıtılarak hakkımda iktidar partisi tarafından bir karalama kampanyasına dönüştürülmüş bulunmaktadır. Asıl üzücü olan, bu kampanya ile benim ve partimin Azerbaycan’ın yanında olmadığımız şeklinde yaratılan algıdır. Elbette can Azerbaycan ile dayanışmamızı destekliyorum, destekliyoruz. Aksini hayal ve iddia etmek, sözlerimi çarpıtmak, yalnızca iddia sahiplerinin gaflet ve cehaletini ortaya koymaktadır" dedi.

OYNAT 07:51 Azeri gazeteci 'Türkiye Karabağ'a cihatçı gönderiyor' diyen Çeviköz'ün Bakü'deki yıllarını anlattı: En kötü dönemdi Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki son gelişmeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' çıkışını ve Ankara'nın Bakü'ye verdiği desteği Azeri Gazeteci Farid Shahbazli, Yeni Şafak Manşet Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. CHP'li Ünal'ın Bakü'de büyükelçilik görevinde olduğu dönemi iki ülke arasındaki en kötü ilişkilerin yaşandığı dönem olarak nitelendiren Shahbazli, ''Açıklaması kadar büyükelçiliği de talihsizdi. Kardeşlik bağlarımızı yıprattı. Gelip geçmiş en başarızı, en problemli büyükelçiydi. Halbu ki Türkiye Büyükelçiliği bizim buradaki ikinci evimiz gibidir''. BiP'te paylaş

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GÜNDEM ABD’nin sözcüsü!

"Asılsız iddiaları kınıyorum"

Hakkında ortaya atılan iddiaları kınadığını belirten Çeviköz, "Devletimi çok önemli noktalarda temsil etmiş, ülkemizin menfaatlerini savunmuş ve bugün de ülkemizin kurucu partisinde siyaset yapan bir siyasetçi olarak, hakkımdaki asılsız iddiaları esefle kınıyorum. Bizim geldiğimiz devlet terbiyesi ve yönetim geleneğinin, iktidarın şeffaflıktan uzak ve yanlış politikalarını eleştirmeyi ve onları ulusal çıkarlarımızın doğru bir savunucusu olma yoluna davet etmeyi gerektirdiğini kimse unutmasın. Maalesef Türkiye hakkında çeşitli iddialar yazılıp çizilmekte ve ülkemizi son derece kötü bir duruma sokmaktadır. Elbette bu Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir haksızlık olur." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP'den İdlib'de Türk Lirası kullanılmasına eleştiri: Suriye'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor

Çeviköz şöyle devam etti: "İktidarın bu iddiaları ivedilikle açıklığa kavuşturmasını ve geçersiz kılmasını bekliyoruz. İktidar, dış politikada attığı adımlar hakkında Gazi Meclisimizde temsil edilen siyasi partilere bilgi vermemekte ve istişare etmemektedir. İktidarın bizlerin ve kamuoyunun gözlerinden kaçırmaya çalıştığı nedir?

Muhalefet olarak dış politikada, tüm ülkeyi bağlayan, her vatandaşımıza maliyeti olan ve bize danışılmadan atılan her adımı sormak, sorgulamak bizim muhalefet olarak doğal hakkımız ve daha önemlisi, tarih önündeki sorumluluğumuzdur."

GÜNDEM ABD’ye gerek yok Çeviköz var

S-400'ü de istememişti, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere de karşı çıkmıştı

Çeviköz daha önce Türkiye’nin hava savunmasını güçlendirecek S-400’ler konuşlandırılmasının ertelenmesini önermişti. Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diploması ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını söyleyen Çeviköz, Türkiye'nin Suriye'deki kontrolüne ve İdlib'de Türk Lirası'nın kullanılmasına eleştiriler yağdırmıştı.