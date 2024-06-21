Türkiye Ermenistan'ın Filistin devletini tanımasından memnun

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan'ın da Filistin devletini tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz." denildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Filistin devletinin Ermenistan tarafından resmi olarak tanındığı belirtilmişti.