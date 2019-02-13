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Yaşlı adama ters kelepçe takıp biber gazı sıkan polisler hakkında karar - Giresun'daki yaşlı adam hastane doktor polis

Türkiye günlerce konuşmuştu: Doktor hakkında karar verildi

Türkiye'nin uzun süre konuştuğu konulardan biriydi Giresun'da 82 yaşındaki hastaya biber gazı sıkılması, kelepçelenmesi ve yaşlı adamın hayatını kaybetmesi. Topal'ın ölümüne ilişkin iki polis hakkında "taksirle adam öldürmekten" dava açıldı. Doktor hakkındaki soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Yusuf Topal'a ters kelepçe takıp, biber gazı sıkan polisler böyle görüntülenmişti.
Yusuf Topal'a ters kelepçe takıp, biber gazı sıkan polisler böyle görüntülenmişti.

Giresun'da aile hekiminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istenen 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın çıkan arbedede fenalaşarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili iki polis memuru hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memurları H.Ş. ve T.K. hakkında hazırlanan iddianame, Giresun 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, polis memurları H.Ş. ve T.K'nin 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına 27 Haziran'da başlanacak.

Aile hekimi hakkındaki karar da açıklandı

  • Yusuf Topal'ın ölümüyle sonuçlanan olayda "beyaz kod" uygulayarak polis çağıran o dönem 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Ö.Y. hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamalarıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Soruşturma tutanaklarında, Ö.Y'nin, Yusuf Topal'a karşı herhangi bir eyleminin olmadığı, bu haliyle ölüm olayına ilişkin herhangi bir kusurunun bulunmadığından "taksirle ölüme neden olma" suçundan sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, "Şüpheli hakkında atılı suçlardan yasal unsurların oluşmadığından ve mükerrer soruşturma nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı" kaydedildi.

Beyaz kod veren doktor ilk kez konuştu
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Beyaz kod veren doktor ilk kez konuştu

Önce ters kelepçe ardından biber gazı

İddianamede, polis memurları hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğuna vurgu yapılarak bütün suçlarda olduğu gibi taksirli suçlarda da hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının varlığının cezalandırmanın koşulu olduğu ifade edildi.

Taksirli suçlarda nedensellik bağının varlığının kabulü için failin hareketinden bağımsız bir etkinin sonuca tek başına neden olmaması gerektiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

  • Şüpheliler her ne kadar öldürme kastıyla hareket etmemiş iseler de olay tarihinde 82 yaşında olan Yusuf Topal'ı yere yatırmak, yerdeyken ters kelepçe takmak ve biber gazı sıkmak suretiyle yaptıkları müdahale neticesinde Yusuf Topal'ın ölebileceğinin objektif olarak öngörülebilir bir sonuç olmasına karşın şüphelilerin bu sonucu öngöremediği, bu kapsamda şüphelilerin olayda meydana gelen ağır neticede olan ölümden taksirle sorumlu tutulmasının gerektiği, bu nedenle şüphelilerin eyleminin 'taksirle ölüme neden olma' suçunu oluşturduğuna kanaat edinilmiş, şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır."

Olayın geçmişi

Yusuf Topal, 24 Temmuz 2018'de eşine ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurmuş, Topal ile olumsuz yanıt aldığı doktor Ö.Y. arasında tartışma çıkmıştı.

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Doktorun "beyaz kod" talebi üzerine gelen polislerce gözaltına alındığı sırada çıkan arbedede fenalık geçiren Topal, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Topal'ın yakınları, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak polisler hakkında şikayetçi olmuş, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polisler, Giresun Valiliğince açığa alınmıştı.

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