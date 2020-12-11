Türkiye günlerce onu konuşmuştu: 'Süt banyosu' rezaletine takipsizlik başvurusu

Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde 100 bin sermayeli iki ortaklı olarak kurulan bir hayvancılık, sanayi ve ticaret limited şirketine ait süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasımda hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi.

GÜNDEM Konya'daki 'süt banyosu' skandalıyla ilgili yeni gelişme: Banyo yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

GÜNDEM Konya'daki süt banyosu skandalıyla ilgili yeni gelişme: Süt kazanında banyo yapan işçiler 'Şakalaşmak için yaptık' dedi

Suç duyurusunda bulunuldu

Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu’n gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

REKLAM

GÜNDEM Konya'da süt banyosu yapan kişiler serbest bırakıldı

OYNAT 00:26 Konya’daki süt fabrikasında tepki çeken görüntü: Süt kazanın içinde banyo yaptı Konya'da, birçok firmaya süt veren Benefit isimli fabrikada, tepki toplayan bir görüntü kaydedildi. Fabrikada çalıştığı öne sürülen bir şahıs, süt kazanının içine girerek süt banyosu yaptı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım’da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

GÜNDEM Konya'daki süt fabrikasında kazana girip süt banyosu yaptı: Bakanlık devreye girdi

Takipsizlik başvurusu

Kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un avukatı Ahmet Kaya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.