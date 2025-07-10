Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Türkiye ile Suriye arasında eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Suriye arasında eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı

16:1710/07/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinde "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinde "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten başkanlığındaki heyet, Suriye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ile bölgedeki okullar ve eğitim kurumları ziyaret edilerek saha incelemeleri yapıldı. Bakanlık heyeti, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasında eğitim alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanları ele alındı. Bu çerçevede, iki bakanlık arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.


İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı


Protokol ile müfredat, mesleki ve teknik eğitim, öğretmen eğitimi, özel eğitim ile ölçme ve değerlendirme alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen temaslar kapsamında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Heyette, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da yer aldı.



#Eğitim İş Birliği Protokolü
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM öğrenci giriş ekranı açıldı: 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş belgesi dökümü