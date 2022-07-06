Gündem Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem
ANKARA

Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeyle anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından resmi öğle yemeği verilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajında Türkiye'ye övgüler yağdırdı: İnsanların kalbine ve zihnine dokundunuz
DÜNYA
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ilk röportajında Türkiye'ye övgüler yağdırdı: İnsanların kalbine ve zihnine dokundunuz

Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu
GÜNDEM
Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu

Türkiye ile küllerinden doğan Afrika ülkesi: SOMALİ
OYNAT 06:27
Türkiye ile küllerinden doğan Afrika ülkesi: SOMALİ
Somali, Türkiye'nin hamleleriyle güç kazandı. Batılı güçleri eleştirirken Türkiye neden Afrika'da? Varlığın içinde yokluğun yaşandığı coğrafyada Türkiye ne kazanıyor, ne kazandırıyor?


Türkiyeye çağ atlatacak keşif

Türkiye'ye çağ atlatacak keşif

Karadeniz gazının evlere giriş tarihi belli oldu: Dev gemi demir attı.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
Dokunulmazlığı kaldırılıyor

Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili karar

İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin yazı gönderildi.

​Tarihin en gizemli olaylarından biriydi: Hepsi bir bir ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.