Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2012-2017 yıllarında Somali Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mahmud, mayıs ayında yeniden göreve seçilmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

YENİ ADIMLAR ATILACAK

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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