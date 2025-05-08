Türkiye ve KKTC'den ortak deprem tatbikatı gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tatbikata, KKTC'den 10 askeri, 7 sivil savunma olmak üzere 17 personel katılım sağladı. İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nın 80 personelden oluşan DAK Taburu tarafından icra edilen tatbikat, personelin doğal afete müdahale eğitimini geliştirmeyi ve DAK Taburu ile KKTC personelinin müşterek harekat kabiliyetini sağlamayı amaçladı.

Bu kapsamda helikopterle kazazede tahliyesi, kaybolmalarda arama kurtarma, kazalarda arama kurtarma ve depremde arama kurtarma hususlarında ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirme ve iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflendi. Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 4 Mayıs'ta başlarken, tatbikatın fiili safhası ise bugün gerçekleştirildi.