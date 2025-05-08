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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi gümrük vergileriyle sarsıldı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi gümrük vergileriyle sarsıldı

17:108/05/2025, Perşembe
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Dünyanın en fazla satış yapan otomobil üreticisi Toyota, 2025-2026 mali yılı için kâr tahminini yüzde 21 düşürdü. Şirketin bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin etkisinin artması ve Japon yeni'nin değer kazanmasıyla birlikte geldi.

Toyota, Mart 2026'ya kadar olan dönemde faaliyet kârının 3,8 trilyon yen (yaklaşık 26 milyar dolar) olmasını bekliyor.


Bu rakam, bir önceki mali yılda kaydedilen 4,8 trilyon yene göre belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Ancak tahmin, LSEG tarafından yapılan analist anketindeki ortalama beklenti olan 4,75 trilyon yen seviyesine yakın.


ABD pazarı en büyük risklerden biri

Toyota, ABD’ye yapılan ihracatın gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, bu politikaların genel tüketici güvenini de zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Şirket yetkilileri, sunumlarında düşen kâr beklentisinin başlıca nedenleri arasında güçlenen Japon yeni, artan hammadde fiyatları ve ticaret politikaları olduğunu vurguladı.


Toyota, ABD’de üretim kapasitesini genişletmeye karar verirse, yüksek işçilik maliyetleri ve yatırım harcamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.


Çin’de rekabet artıyor

Toyota’nın Çin’deki satışları diğer Japon markalarına göre daha az düşüş gösterse de, dünyanın en büyük otomobil pazarında Çinli üreticilerin artan rekabeti karşısında şirketin satışlarını istikrarlı tutmakta zorlandığı ifade ediliyor.

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