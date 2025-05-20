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Türkiye'de ilk: Bu yolda Türk marşı dinleyeceksiniz

Türkiye'de ilk: Bu yolda Türk marşı dinleyeceksiniz

04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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"Melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandı.
"Melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandı.

Ankara’da ‘melodili yol’ uygulaması başladı. Türkiye’de ilk olan uygulamayla, sabit hızda seyreden araçlarda Mozart’ın Türk Marşı bestesi duyulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, uygulamanın çalışma şekliyle ilgili, “Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor” bilgisini verdi. Uraloğlu, oyuklar veya işaretlemelerin, araçlar belirli hızla yoldan geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlandığını belirterek, bunların, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırıldığını ve sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve seslerin birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağladığını ifade etti. Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini bildiren Uraloğlu, “Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkisinde tamamlandı. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar” ifadesini kullandı.


İKİNCİ ETAP ESKİŞEHİR’DE

Bakan Uraloğlu, uygulamanın ikinci etabı için çalışmaların 17 Mayıs'ta Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde Kertek mevkisinde başlatıldığını belirtti. Uygulamanın en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: “Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor.”


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