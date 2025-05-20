Türkiye'de ilk: Bu yolda Türk marşı dinleyeceksiniz

Ankara’da ‘melodili yol’ uygulaması başladı. Türkiye’de ilk olan uygulamayla, sabit hızda seyreden araçlarda Mozart’ın Türk Marşı bestesi duyulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "melodili yol uygulaması"nın Türkiye'de ilk kez Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, uygulamanın çalışma şekliyle ilgili, “Melodili yol uygulaması, yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar ile araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor” bilgisini verdi. Uraloğlu, oyuklar veya işaretlemelerin, araçlar belirli hızla yoldan geçtiğinde müzikal melodi oluşturacak şekilde tasarlandığını belirterek, bunların, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırıldığını ve sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve seslerin birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağladığını ifade etti. Uygulamanın Türkiye'de ilk kez Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini bildiren Uraloğlu, “Uygulama, ilk kez Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresindeki Eymir köyü mevkisinde tamamlandı. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart'ın Türk Marşı'nı net şekilde duyabiliyorlar” ifadesini kullandı.