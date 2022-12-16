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ANKARA

Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'e tebrik

Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'nde AB adaylık statüsü verilen Bosna Hersek'i tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden AB adaylık statüsü verilen Bosna Herseke tebrik
Foto:Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'e aday ülke statüsü verilmesine ilişkin, "Türkiye, parçası olduğumuz Balkanlar'da huzur ve refahın sürdürülmesine yönelik olarak ikili ve uluslararası düzlemde pek çok adım atmakta, bu yöndeki tüm çabaları da desteklemektedir." denildi.

  • Türkiye'nin, Balkan ülkelerinin AB ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesine başından beri destek verdiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin AB'nin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladığını, bu kararın Bosna Hersek'in, bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağının düşünüldüğü belirtildi.

Kararda belirtilen şartların Bosna Hersek tarafından en kısa sürede yerine getirileceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin yapıcı bir şekilde süreci desteklemesini bekliyoruz. Bu vesileyle ülkemizin de aralarında bulunduğu AB aday ülkelerinin müzakere süreçlerinin dar görüşlü ulusal saiklerle siyasileştirilmeden, adil ve kararlı şekilde yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Brüksel'de zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Birliğe katılması için Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesi konusunda önceki gün AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanlarının aldığı tavsiye kararını değerlendirmiş, AB Konseyinden bir yetkili, gazetecilere, Bosna Hersek'e adaylık statüsünü liderlerin onayladığını bildirmişti.

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