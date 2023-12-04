Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur

Gazzeli baba, işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızı Meys'e vedasıyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Etrafındakilere, "Görüyor musunuz? Dünya güzeli." diye seslenen baba, "Sabah bana kahve yapardı. 'Baba, sabah işe gitmeden önce sana kahve yapayım' derdi. 'Annemden daha iyi hazırlıyorum, değil mi?' derdi. Ben de, 'Evet senin kahven çok daha iyi' derdim. sözleriyle boğazları düğümledi.