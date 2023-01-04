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POLİTİKA

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez" olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeden İsraile Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa’yı gezmesi provokasyon olarak nitelendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.

Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "

Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

NE OLMUŞTU?

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen "Yahudi Gücü" partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenledi
İsrail'deki yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Mescid-i Aksa'yı “ziyaret” etti. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ben Gvir, milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etme gibi provokatif eylemleriyle biliniyordu.


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