Gündem Türkiyeden Libyaya vize muafiyeti
POLİTİKA

Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

Libya'nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye'ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Libya ile anlaşma BM’de
GÜNDEM
Libya ile anlaşma BM’de

Türkiyeden Libyaya vize muafiyeti

Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

​16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük kişiler için geçerli olacak.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı.
Telekomda son dakika sürprizi

Telekom'da son dakika sürprizi

​G.Saray son dakikada yediği golle Ankaragücü ile berabere kaldı.
Boğaziçi'ni <br>kurtarma projesi

Boğaziçi'ni
kurtarma projesi

Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması.
Muhalefeti <br>susturan cevap

Muhalefeti
susturan cevap

Bakan Varank, Meclis'te demokrasi dersi verdi.
Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İki ülke arasında ​birçok alanda adım atılacak.
Valilik rakı <br>festivalini yasakladı

Valilik rakı
festivalini yasakladı

CHP, festivalin yasaklanmasını eleştirdi.
'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

​Ortaylı'dan skandal ödül törenine tepki.
Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

İBB'de 'yatırım' kırpıldı, konser bütçesi arttırıldı.
Metrolar <br>5 saat durdu

Metrolar
5 saat durdu

İstanbul'da duraklar doldu taştı.
Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar

Ülkeyi bölüşmek için pazarlık yapıyorlar

Esed'in terör örgütü YPG/PKK ile birleşme hayali.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

FETÖ üyesine AİHM de inanmadı

​Devletin tüm tedbirleri aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu.
Bir aile yok oldu

Bir aile yok oldu

Korkunç kazada baba ve 3 çocuğu öldü.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

​Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Zajc'ta yırtık tespit edildi.
55 bin lira<br>cepte kalıyor

55 bin lira
cepte kalıyor

​Konutta büyük avantaj sunan indirimde son 15 gün.
Yapay zeka yakalayacak

Yapay zeka yakalayacak

Sigara içip telefonla konuşan sürücüye kötü haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.