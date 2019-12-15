Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

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Aramaktan vazgeçmeyin

Uludağ’da 12 gün önce kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları halen sürerken kayıp dağcılardan Mert Alpaslan’ın eşinin yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Burcu Alpaslan, “Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Ne olur azaltmayın çalışmaları. Yetkililere yalvarıyorum, yaşıyor o, bırakmayın ne olur” dedi.