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Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: 'Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak'

Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: 'Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak'

15:4116/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı
Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın ilan ettiği “Deniz Mekansal Planlaması”nda belirtilen alanların bir kısmının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini bildirdi. Belirtilen alanların bir kısmının Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirten bakanlık, "Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması”na (DMP) ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.


"Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır" diyen Dışişleri Bakanlığı, açıklamanın devamında şunları kaydetti:


"Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir.


Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."




#dışişleri bakanlığı
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