Türkiye’nin geleceği masada: 500 genç yeni güvenlik mimarisini tartıştı

Kayseri’de düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 500 genci “Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi” teması etrafında buluşturdu. Güvenlikten dış politikaya, sivil toplumdan gençliğin geleceğine kadar birçok başlığın ele alındığı forumda, “Terörsüz Türkiye” hedefi öne çıktı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin terör yükünü geride bırakmasını istediğini vurgulayarak sağduyu çağrısında bulunurken, TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu terörden arındırılan bölgelerde bugün spor ve turizm faaliyetlerinin yapılabilmesini Türkiye’nin önemli kazanımlarından biri olarak değerlendirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hulusi Akar ve Mustafa Elitaş’ın da katıldığı forumda ortaya çıkan görüşlerin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacağı belirtilirken, gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yönelik önerileri dikkat çekti.
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu Kayseri'de yapıldı.
Türkiye'nin farklı illerinden 18-30 yaş aralığındaki yaklaşık 500 gencin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğin teması "Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi" olarak belirlendi.
Forumda konuşan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, forum kapsamında gün boyu farklı illerden gelen gençlerin beyin fırtınası yaptığını, 4 yıldır gençleri konunun muhataplarıyla buluşturduklarını söyledi.
"Terörsüz Türkiye" sürecine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, bu hedefin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığını, gelecek ve gençler için sorumluluk alınması gereken bir alan olduğunu belirtti.
Vali Gökmen Çiçek ise foruma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kayseri'nin Anadolu'nun tam ortasında, imkansızlıkları imkana çeviren, sürekli Türkiye'ye katma değer üreten bir şehir olduğunu ifade etti.
Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Genç Türkiye Forumu'nun benimsediği konsept ve metodolojinin başarısını her etkinlikte yeniden teyit ettiklerini ifade etti.
Erdoğan, gençlerin bir araya gelerek bir konuyu sağduyu çerçevesinde karşılıklı müzakere etmeleri halinde ortaya çok olumlu sonuçlar çıktığını belirterek, 12. Genç Türkiye Forumu'nun sonuçlarını rapor haline getirip ilgili kurum ve kişilerle paylaşacaklarını söyledi.
Gençlerin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:
Foruma, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.