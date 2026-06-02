402 okuldan 8.085 genç 17 branşta yarıştı: 16. İmam Hatip Spor Oyunları’nda ödüller sahibini buldu

Öncü Spor Kulübü tarafından düzenlenen 16. İmam Hatip Spor Oyunları, İstanbul’daki imam hatip okullarından öğrencilerin katılımıyla başarıyla tamamlandı. 17 farklı kategoride gerçekleştirilen müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde 904 öğrenci ve öğretmen kupa, madalya ve ödüllerin sahibi oldu.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları bu yıl 16. kez düzenlendi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Öncü Spor Kulübü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ve Ülker desteğiyle gerçekleştirilen turnuvalar, 1 Kasım 2025’te başlayıp, 20 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı. Organizasyon, Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’ndeki törenle sona erdi.

Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatipli gençleri her alanda 21. Yüzyılın vizyoner mimarları olduğunu görmenin büyük bir gurur vesilesi olduğunu söyledi. Sporda, sanatta, teknolojide, akademik başarıda her alanda nitelikli, çağın ötesinde gençlerin yetiştiğini belirten Ceylan, “Ben şuna inanıyorum. Türkiye'yi uluslararası arenada, olimpiyatlarda temsil eden gençlerimiz, sporcularımız olacak. Orada çift kanatlı gençler olarak ülkemizi temsil edecek, mazlum coğrafyaları unutmayacak, Filistin'in yanında duruşuyla, haykırışıyla, sportmenliğiyle, centilmenliğiyle nitelikli imam hatipli sporcularımız yetişecek inşallah. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız. Yirmi birinci yüzyılın vizyoner mimarları olmak için daha fazla çalışmaya, gayret etmeye, sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlerimizi her alanda yarınlara hazırlıyoruz

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, spor okullarıyla, spor faaliyetleriyle, her kademedeki gençleri yarınlara daha bilinçli bir şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Müsabakalara katılan gençleri kutlayan Ökten sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bir müsabaka değil, bir yarış değil, bir derecelendirme süreci değil. Bu dayanışmayı öğrenme, kardeşliği öğrenme, beraber çalışmayı öğrenme, tahammülü, sabrı öğrenme, erdemli insan olmanın yollarını keşfetmenin bir oluşumudur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Türkiye çapında büyük finalde buluşacağız

Türkiye Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ise sivil toplum kuruluşları olarak sporun tabana yayılmasını, daha fazla gencin bedensel aktivitesini devamlı olarak artırmasını, sporla iştigal etmesini önemsediklerini söyledi. İmam hatip okullarının sporda kendine has bir dinamizminin olduğunu eskiden beri gördüklerini kaydeden Erdoğan, “Eskiden biraz güreş ön plandaydı. Şimdi birçok branşta imam hatip liseliler Türkiye çapında başarılara imza atıyorlar. İmam hatip okullarındaki lisanslaşmanın, kulüpleşmenin, sportif aktivitenin ve dinamizmin bütün Türkiye'ye örnek olacak düzeyde güçlü olmasını çok önemsiyorum. Buradaki tabloyu bu sebeple çok kıymetli buluyorum. İnşallah önümüzdeki sene Türkiye çapında çok daha büyük bir finalde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

STK’ların çalışmaları çok önemli

İstanbul Valisi Davut Gül de İmam Hatip Spor Oyunları’nın bugünlere gelmesinin çok büyük bir başarı örneği olduğunu belirterek, “Bu organizasyonu 16’ncı kez düzenlemek büyük bir irade, büyük bir süreklilik gerektiriyor” dedi. İstanbul’da bütün okullarda okul spor kulüplerini kurduklarını, lisanslı sporcu sayısını 10 binlerden 870 binlere çıkardıklarını kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı imkanlarla okullarımızın talep ettiği bütün malzemeleri temin ettik. Sporcumuz var, malzememiz var, tesisimiz var. Daha çok etkinlik yapmamız gerekiyor. İşte burada ÖNDER ve Öncü Spor benzeri sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları çok önemli. Bugün burada müsabakalara katılarak dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.

Türkiye Turnuvası müjdesini veriyorum

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da bu yıl İstanbul genelinde 402 okuldan 8 bin 85 öğrencinin, 17 farklı branşta mücadele ederek büyük bir azim ve örnek bir spor ahlakı ortaya koyduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl İmam Hatip Spor Oyunları'nın Türkiye geneline yayılacağı müjdesini verdiklerini hatırlatan Kara, “Şimdi yeni bir müjdemiz daha var. İnşallah önümüzdeki yıl İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye Turnuvası'nı gerçekleştireceğiz. İllerimizde düzenlenecek müsabakalarda başarı gösteren gençlerimizi Türkiye çapında bir araya getirecek, kardeşliklerini güçlendirecek ve bu heyecanı ülke genelinde daha da büyüteceğiz. Sevgili gençler, sahada gösterdiğiniz mücadele azmi, hayatta karşılaşacağınız zorlukların üstesinden gelebileceğinizin işaretidir. Spor yapmaya, üretmeye, çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Bizler her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlimde, sanatta ve sporda öncü gençler

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, “Bizler öğrencilerimizi yalnızca akademik başarıya hazırlamıyoruz. Aynı zamanda ahlaki, sosyal, kültürel ve sportif yönleriyle donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. İmam hatip okullarının yetiştirdiği gençlerin ilimde, sanatta, kültürde ve sporda da öncü olması bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Geçmişte olduğu gibi bugün de imam hatip öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmaya devam edecektir” dedi.

İmam Hatipliler’den Milli Takım’a tam destek

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türkiye Gençlik STK’ları Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, federasyon başkanları, eğitimciler, sporcular ve ailelerinin iştirak ettiği törende düzenlenen davul şov büyük ilgi çekti. “İmam Hatipliler Dünya Kupası’nda Milli Takım’a Başarılar Diler” temennisinin dev ekrana yansıtılması ise coşkuyla karşılandı. Program, sporculara kupalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

8.085 öğrenci 17 branşta yarıştı

Turnuvalara, İstanbul’daki imam hatip okullarında eğitim gören 8.085 öğrenci katılarak Atletizm, Badminton, Bilek Güreşi, Dart, Geleneksel Türk Okçuluğu, Modern Okçuluk Klasik Yay, Güreş, Karate, Mangala, Masa Tenisi, Satranç, Taekwondo, Voleybol, Futsal, Bocce, 3x3 Basketbol, Ayak Tenisi branşlarında yarıştı. Düzenlenen ödül töreninde 402 okuldan yarışmaya katılan sporcu gençlerden 721 öğrenci ve 183 öğretmen olmak üzere toplam 904 kişi kupa ve madalyaların sahibi oldu. Ayrıca sporcu gençlere kupa ve madalyalarıyla birlikte 2 milyon TL’lik ödül de dağıtıldı.







