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Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onayı dünyada geniş yankı buldu

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliğine onay veren teklifin kabul edilmesi, uluslararası medyada geniş yankı buldu. Yapılan haberlerde Türkiye'nin onay şartını ABD'den savaş uçaklarının teslim edilmesine bağlamasına dikkat çekildi.

09:10 - 24/01/2024 Çarşamba
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TBMM'nin İsveç kararı dünya medyasının gündeminde
TBMM'nin İsveç kararı dünya medyasının gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.


Görüşmelerin sonunda teklif oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.


55 milletvekili teklife 'ret' oyu verirken 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.


TBMM'nin verdiği onay dünya basınında


ABD merkezli Associated Press (AP), TBMM'den çıkan kararı, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" başlığıyla görürken CNN International ise son dakika olarak duyurduğu habere, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliği teklifini onayladı" başlığını attı.


Washington Post, "Türkiye aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi" başlığıyla haberi duyurdu.


İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı" başlığını kullandı.



"Erdoğan onayı ABD'den savaş uçaklarının teslim edilmesine bağladı"


Almanya basını da İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü sayfalarına taşıdı.


Bild, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı" başlığını kullanırken haberde,
"Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı. Kararla Meclis, Ankara ile Stockholm arasında 20 aydır süren müzakerelere son verdi."
denildi.

Der Spiegel dergisi, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyor" başlığıyla servis ettiği haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayı ABD'den modern savaş uçaklarının teslim edilmesine bağladı." ifadelerine yer verildi.


Macaristan vurgusu


Fransız Le Monde gazetesi haberinde, "İsveç'in NATO'ya adaylığı Türk milletvekilleri tarafından 287 'evet' ve 55 'hayır' oyuyla kabul edildi. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.


Yunan Kathimerini gazetesi, "İsveç'in NATO'ya katılmasına evet" başlığıyla servis ettiği haberinde TBMM'nin İsveç'e yeşil ışık yaktığını yazdı.


Çin'in önde gelen internet haber sitelerinden South China Morning Post, "Türkiye nihayet İsveç'in NATO teklifini onayladı ve Macaristan'ı dışarıda bıraktı" başlığıyla TBMM'nin kararını haberleştirdi.



"Türkiye onayladı"


İsveç'te yayın yapan Dagens Nyheter, TBMM'nin İsveç'e NATO vizesi vermesini son dakika olarak manşetten duyurdu.


Gazetenin internet sitesinde yer alan haber, "Türkiye parlamentosu NATO başvurusunu onayladı" başlığıyla yer aldı.


İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Aftonbladet ise kritik gelişmeyi internet sitesinde ilk sıradan vererek, "TBMM, İsveç'in NATO başvurusuna 'evet' dedi" başlığıyla haberleştirdi.




#TBMM
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#NATO
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