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Türkiye'nin konuştuğu ölümlü trafik kazasında yeni gelişme: Şirket çalışanı tutuklandı

Türkiye gündemini sarsan ölümlü trafik kazasında, 17 yaşındaki oğlunu önce Mısır oradan da ABD'ye kaçıran anne Eylem Tok'un o akşam yanında olan şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Ayşe Ceren S., kazayı yapan T. Cihan Timur'un aramasıyla, Eylem Tok'la olay yerine gittiklerini ve daha sonra kendilerine havalimanına kadar eşlik ettiğini anlatmıştı.

18:12 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 19:08 - 12/03/2024 Salı
AA
Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kaza haberinde yeni gelişme yaşandı.
Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kaza haberinde yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur, kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. ile Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı olduğu öğrenilen Ayşe Ceren S'nin ifadesi alındı.


Bülent Cihantimur'a ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer 2 şüpheli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgusu yapılan Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ve "delileri gizleme" suçlarından tutuklandı, baba Bülent Cihantimur ile A.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay

Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yaralanan İ.G'nin telefonunun bulunmaması üzerine çalışma başlatmıştı.Çalışmalar sonucunda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, yaralılardan birine yardım etmek için telefonu aldığını ve dalgınlıkla götürdüğünü belirleyen ekipler, daha sonra cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığını tespit etmişti.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö. tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu belirlemişti.

Çalışmalarda daha sonra telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edilmişti. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edilmişti.


Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasına yönelik yayınlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığı bildirdi. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



#Cinayet
#ABD
#Mısır
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