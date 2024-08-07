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Türkiye'nin Lahey hamlesi Hamas'ta memnuniyetle karşılandı: İsrail'in soykırımına karşı Filistin'e verilen desteğin teyidi

Türkiye, terör devleti İsrail'in aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davasına müdahillik beyanına Divan'a sundu. Türkiye'nin bu hamlesi Hamas tarafında da memnuniyetle karşılandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının 'Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü' kaydedildi.

19:54 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye'nin müdahillik beyanını bugün UAD Yazmanlığına iletti.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye'nin müdahillik beyanını bugün UAD Yazmanlığına iletti.

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Türkiye'nin başvurusu Hamas'ta memnuniyetle karşılandı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının, Filistin davasında adaletin sağlanması ve 10 aydan uzun süredir devam eden acımasız soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü" kaydedildi.

Tüm dünyaya 'davaya müdahil olma' çağrısı

Türkiye'nin UAD'da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunun memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, UAD'da açılan davaya katılarak acil adım atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Nazi işgaline ve İsrail'in bölgenin barışı için oluşturduğu tehdide son vermek için birleşik bir cephe oluşturmak için çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye müdahil ülkeler arasında öne çıkıyor

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sunmuştu.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Türkiye, bu zamana kadar müdahillik bildiriminde bulunan en önemli bölge ülkesi olarak öne çıkıyor.



#Soykırım Davası
#Türkiye
#Lahey
#İsrail
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