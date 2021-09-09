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EĞİTİM

Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2022’ sonuçlarını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5’deki yerlerini korudu. Türkiye’den ise vakıf üniversiteleri arasında Koç, Sabancı, Bilkent ve Bahçeşehir Üniversiteleri listenin başında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı
Fotoğraf: Arşiv

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği ve en güvenilir sıralama listesi olarak görülen Times Higher Education (THE), bu yıl hazırladığı listede 99 ülke ve bölgeden bin 600’ün üzerinde üniversiteye yer verdi. Listedeki üniversiteler; Eğitim/Öğretim, Araştırma, Atıf, Uluslararası Görünürlük ve Endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı. Türkiye’de genel sıralama alanında listede sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı. Dünya listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi bulunurken, üniversiteyi; Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi takip etti.

ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜLÜK’TE EN İYİ ÜNİVERSİTELER

  • Türkiye’deki üniversitelerin ‘Uluslararası Görünürlük’ alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi; Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi oldu. Üniversitelerin ‘Atıf’ alanındaki sırası ise; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi şeklinde oldu. Son olarak üniversitelerin ‘Araştırma’ alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi yer aldı.
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