MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İP’ciler, DEVA’cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye’yi yenemezler” dedi. Isparta’da vatandaşlara hitap eden Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy, Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur, bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir” şeklinde konuştu.

Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyduklarını kaydeden Bahçeli, “CHP’liler, ABD’yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu ve sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir” görüşlerini paylaştı. Isparta’dan sonra Antalya’da vatandaşlara hitap eden Bahçeli, bugünkü seçimlerin kilit önemde olduğunu söyledi. Bahçeli “Yolumuzu kesmek istiyorlar. Müsaade etmeyiniz. Milletimizi etnik ve mezhep temelinde ayrıştırmak istiyorlar, fırsat vermeyiniz” dedi.