Türkmenler bu sözlere hiç şaşırmadı

İşgalci güç İsrail ordusu, yoğun saldırıların ardından bir kaç gündür sessizliğe gömülen Lübnan'ın başkenti Beyrut’u dün bir kez daha bombaladı. Başkentin güney mahallelerinde 10’dan fazla nokta, işgalci güce ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve savaş uçakları tarafından vuruldu. Haret Hreik, Şuveyfat, Burj Al Barajneh’de pek çok bina yıkıldı. Batıya, ‘Sivilleri koruyoruz, hedef almıyoruz’ imajı çizmek için sözde tahliye emirleri yayınlayan İsrail ordusu, gösterilen yerler haricinde de pek çok noktayı hedef aldı. Öyle ki pazar günü saat 04.14’te yine Beyrut için uyarı yapılıp hemen ardından yoğun saldırı gerçekleşti. Saldırıların hedefinde Lübnanlı Türkmenlerin yaşadığı bölgeler bulunuyor. Saldırılar karşısında tedirginlik yaşayan Türkmenler Yeni Şafak'a konuştu. Bekaa ve Baalbek bölgesinde yoğun olarak yaşayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, "Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim söylüyorum” açıklaması büyük sevinçle karşılandı.





SARSILMAZ BİR İLİŞKİ VAR

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksoud, Türkiye’nin savaş öncesinde de Lübnan’a her türlü desteği verdiğini söyleyerek, “Biz Lübnan'da bulunan Türkmenler olarak Türkiye devamlı bir şekilde, iyi günlerde de hep bağlantı halindeyiz. Projeler yürütüyoruz, buraya yardımlar geliyor. Hem Büyükelçilik, hem TİKA hem de Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar aracılığıyla Türkmenler ile Türkiye arasındaki bu ilişki özellikle son 20 yılda çok iyi ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor” dedi.





Kemal Maksoud

TÜRKİYE HEP YANIMIZDA İNANCI TASDİKLENDİ

İsrail’in son saldırıları nedeniyle Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar şehrindeki Türkmen yerleşim bölgelerinin de hedef alındığını belirten, Lübnan’da Bekaa, Baalbek ve Trablusşam’da çok sayıda Türkmen’in yaşadığını anlatan Maksoud, Bazı Türkmenler evlerini terk etti. Nispeten daha güvenli bölgede olan Türkmenler, onları evlerine aldı. Başka bir yere gidemeyenler de evlerinden çıkamaz hale geldi” diye açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lübnan’daki Türkmen soydaşlara yönelik çağrısını değerlendiren Kemal Maksoud, “Bizim halkımız arasında yıllardır şöyle bir inanç var; ‘Toplumumuza bir zarar gelme ihtimali olursa, arkamızda Türkiye olur.’ Çünkü diyor ki, ‘Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bir tehlike olursa, olağanüstü bir durum olursa, halk inanıyor ki Türkiye müdahale eder ve yardım eder. O yüzden şu an Türkmenler, savaş daha da kötüleşir ve onların bulunduğu yerler ağır ateş altına alınırsa, ‘Problem yok, zaten Türkiye bizi yalnız bırakmayacak. Onlar bizi alır, güvenli bir yere götürür’ diye inanıyor" ifadelerini kullandı.





SCHOLZ'UN YANINDA SÖYLEMESİ ÖNEMLİ

Kemal Maksoud, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması da Türkmenlerin bu inancını tasdik etti, doğruladı. Özellikle bunu Alman Şansölyesinin yanında söylemesi çok önemli ve ciddi. Biz bu açıklamayı bir kaç arkadaşlar otururken duyduk ve herkes derin bir nefes alarak, gururlandı” ifadelerini kullandı.





Ali Gorli

KÖYLERİMİZ TEHDİT ALTINDA

Lübnan Duris Türkmen Derneği Başkanı Ali Gorli de Türkmenlerin büyük bir mutluluk yaşadığına işaret ederek, “Şu an biz Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bekaa ve Baalbek bölgelerinde durum hiç iyi değil ve buralar güvenli değil. Türkmen köylerinin çoğu tehlike altında çünkü bulunduğumuz yerlerde Hizbullah noktaları da var. Doğrudan bize saldırmıyorlar ama biz onlarla iç içe yaşadığımız için İsrail saldırılarından etkileniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması aslında tam da böyle bir zamanda geldi ve yine herkese umut oldu” diye kaydetti. Pek çok Türkmenin, Erdoğan’ın açıklamasından sonra kendini arayarak Lübnan’dan ayrılma taleplerini ilettiklerini anlatan Gorli, “Biz bunları Beyrut Büyükelçiliği’ne ileteceğiz. Çoğunun işi, evi burada ama hayatlarını kurtarmak için Türkiye’ye gitmek istiyorlar. Hâlâ telefonlarım susmuyor, herkes bu açıklama nedeniyle beni arıyor ve ne yapabileceklerini soruyor. Tüm bunları sağlayan ve bizi yine gurbette yalnız bırakmayarak sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye sadece bize değil, tüm Lübnan halkına da destek göndermeye devam ediyor. Bu çok gurur verici” diye konuştu.





Yine UNIFIL’e saldırdı

İsrail terör ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Marvahin'de Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) gözlem kulesini ve çevresindeki telleri yıktı. UNIFIL'den yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde bir İsrail ordusu buldozeri, Marvahin'deki bir BM mevzisinin gözlem kulesini ve çevre tellerini kasten yıktı" ifadesine yer verildi. Açıklamada, "İsrail ordusu, defalarca UNIFIL'den Mavi Hat üzerindeki mevzilerini boşaltmasını talep etmiş ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar vermiştir. Misyona ve asker katkısında bulunan ülkelere uygulanan baskıya rağmen Barış Gücü askerleri, tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.





HİZBULLAH'IN FİNANS MERKEZİNİ VURDU

İsrail, ordusu dün akşam bir kez daha Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef aldı. İsrail ordusunun Hizbullah'ın finans kaynaklarının olduğu binaları vuracağı açıklamasının ardından savaş uçakları Dahiye'ye 8 hava saldırısı düzenledi.











