Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’i silah ambargosu durdurur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bölgemizde gerilimin had safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor” dedi. Erdoğan, Sarıyer'deki Grand Tarabya Otel'de düzenlenen MESS 51. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çetin mücadeleler neticesinde tesis ettikleri güven ve istikrar ortamının bozulmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “22 yıldır yürüdüğümüz uzun ince bu yolda ülkemizi demokrasiyle, hukukla, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





KİRLİ PLANIN KOÇBAŞI İSRAİL

Siyasetten topluma sirayet edecek yumuşama ikliminin kökleşmesinde işçi ve işveren fark etmeksizin tüm sendikaların desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Erdoğan, “İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun evelallah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz. Her türlü sıkıntıyı çözeriz ama iç kalemizde bir gedik açılırsa, Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz” ifadelerini kullandı.





SAMİMİ DESTEK BEKLİYORUZ

“Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür” diye konuşan Erdoğan. “Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz” dedi. İktidara muhalefet etmeyi, sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduklarını söyleyen Erdoğan, "21. yüzyıl Türkiyesine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınmasının yolculuğu adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz” sözlerini dile getirdi.





NEFRET DUVARLARI ÖREMEYECEKLER

"Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar” diyen Erdoğan, bunların eskiden olduğu gibi ülkenin siyasetini zehirlemeyi, milleti birbirine düşürmeyi başaramayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun arasına öfke ve nefret duvarları öremeyecekler. Allah'ın izniyle biz de bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Bir hakikati bugün bir kez daha hatırlatmak durumundayım: Bizi bugünlere getiren, doğru bildiğimiz yolda sabırla, kararlılıkla ve emin adımlarla yürümemizdir” ifadelerini kullandı.





TEK DERDİMİZ AŞKLA HİZMET

Türkiye'nin hayrına olacağına inandıkları hiçbir meselede başkalarının ne dediğini umursamadıklarını vurgulayan Erdoğan, hayalleri hedeflere, hedefleri somut projelere, projeleri de zamanla tek tek esere, yatırıma ve hizmete dönüştürdüklerini dile getirdi. Erdoğan, bugün de her konuda duruş, bakış ile tavırlarının bu şekilde olduğunun altını çizerek, tek bir dertlerinin olduğunu söyledi. Bunun Türkiye'ye aşkla hizmet etmek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bizim tek bir gayemiz var. O da insanımızın hayır duasını almak. Bizim tek bir hedefimiz var. O da Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Bunun dışında hiçbir derdimiz, hedefimiz, endişemiz yoktur. 22 yılda elde ettiğimiz başarıları kendimize basamak yaparak, çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz” dedi.





HER TÜRLÜ SABOTAJLA KARŞILAŞTIK

Erdoğan, Türkiye'yi kalkındırma mücadelesinde 22 yıl boyunca pek çok engelle, çok çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken sondajlarla petrol, doğal gaz ararken yılların ihmallerini ortadan kaldırırken, muhalefetin ve belli çevrelerin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Mega projelerimizin mahkeme yoluyla engellenmeye çalışılmasından ülkemizin gurur kaynağı şirketlerimizin açıkça tehdit edilmesine, binlerce insanımıza iş kapısı olan müteşebbislerimizin yıpratılmasından savunma sanayi alanındaki firmalarımızın itibar suikastlarına uğramasına, ülke ülke dolaşıp uluslararası yatırımcılara 'gelmeyin' çağrısı yapılmasına kadar akla gelebilecek her türlü sabotajla karşılaştık.”





Enflasyon 26 puan geriledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığının biz de farkındayız. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz” dedi. Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın özellikle yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "İşsizliği azaltmayı, istihdamı artırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdamı destekleyici politikalarımız sürecektir. Aynı şekilde iş sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere üretimimizin sürekli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımları da hızla atmalıyız. Ekonomi programımızın önceliği olan enflasyonla mücadelede hamdolsun kayda değer mesafe aldık. Ekmeğimize, soframıza, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimimize musallat olan enflasyon, yavaş yavaş dizginlenmeye başladı.”





Büyük bir mesafe katettik

Son 1,5 yıldır makro dengesizlikleri gidermek adına büyük bir mesafe katettiklerini ve başarılı olduklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasını verdik ve yıllık cari açığımız 11 milyar dolara geriledi. Böylece 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Rezervlerimiz artmaya devam ediyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı. İş gücü piyasası sizlerin de desteğiyle oldukça iyi gidiyor. Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu ve işsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımız aynı dönemde 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Yılbaşından bugüne geçen 8 aylık süreçte 650 binin üzerinde bir istihdam artışı sağladık. 2005 yılından bugüne 13,5 milyon kişiye istihdam oluşturduk.”





Uyum programı başarılı

Erdoğan, gençler ve kadınların çalışma hayatındaki konumlarını güçlendirmeye öncelik verdiklerini, gerçekleştirdikleri program ile 600 binden fazla kadın vatandaşı çalışma hayatına kazandırdıklarını anlattı. Yakın zamanda devreye aldıkları "İşgücü Uyum Programı" sayesinde özellikle kadınlar, engelliler, üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, son yıllarda esnaf, tüccar, sanayici dahil, işverenlerin en çok şikâyet ettiği hususların başında çalıştıracak personel bulamamak geldiğini belirtti. Erdoğan, emeğin yoğun olduğu iş kollarında ara eleman sıkıntısı yaşandığını, iş gücü arzının yeterli olmadığı durumlarda tüm dünya gibi uluslararası iş gücünün tamamlayıcı rolünden istifade ettiklerini kaydetti.





İsrail’i silah ambargosu durdurur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu’nun 3’üncü toplantısı kapsamında Türkiye’de bulunan Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın bulunduğu kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Konuk bakanlarla görüşme 1 saat sürdü. İletişim Başkanlığı kabulde, Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde tüm dünyanın gözü önünde süren İsrail terörüne de değindi. Erdoğan konuk dışişleri bakanlarına, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını ifade etti. BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun, İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini kaydetti.





Ortak bildiriyle ateşkes çağrısı

Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya dışişleri bakanlarının katıldığı Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısında barış, istikrar ve kalkınmaya odaklanıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen toplantıda, somut projeler yoluyla bölgesel işbirliğinin derinleştirilmesi üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda ortak bildiri kabul edildi. Bölgesel ekonomik işbirliğinin ülkeler arası güven tesisi ile refah ve istikrara olan katkıları vurgulanırken, ulaştırma, iletişim, ticaret, enerji, yatırım ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirme konusunda mutabık kalındı. Orta Doğu'daki BM Şartı ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin şiddetle kınandığı ortak bildiride Orta Doğu'da derhal ateşkesle tüm saldırılara son verilmesi ve insani yardım erişiminin sağlanması çağrısı yapıldı.





Yükselen yıldız Türkiye

Küresel ekonominin son 5 yıldır içinde bulunduğu sancılı ve fırtınalı sürecin bilindiğini söyleyen Erdoğan, koronavirüs salgını ve jeopolitik gerilimlerin, tedarik zincirlerinde kırılmalara yol açtığını, enerji ve gıda fiyatlarında keskin artışlara sebep olduğunu anlattı. Erdoğan, "Küresel büyüme bu tür şoklara görece dayanıklı olsa da bazı bölgelerde büyüme oldukça zayıf bir performans gösterdi. Bölgemizdeki krizlerin de bu belirsizlik iklimini derinleştirdiğini görüyoruz. Bölgesinin istikrar adası ve yükselen yıldızı olan Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen üretim kabiliyetleri, güçlü altyapısı, nitelikli insan kaynağı, küresel entegrasyonuyla adından daha fazla söz ettirdi” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ilave 104 milyar dolarlık faturaya rağmen, vatandaşların refahını kalıcı olarak artırma hedefiyle uyguladıkları ekonomi programının olumlu etkilerini görmeye başladıklarını dile getirdi.





1 milyon kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyeleri ve oluşturduğu ekosistemle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 1 milyon kişiye istihdam imkânı sağladığını belirterek, "Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor” dedi. Sendikanın 14 Ekim'de 65. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığını aktaran Erdoğan, "O günden bugüne metal iş kolunda faaliyet gösteren işverenlerimiz Türkiye'nin sanayi atılımlarında her zaman öncü roller üstlendi. Sanayi ihracatımızın yüzde 40'ını gerçekleştiren otomotiv sanayisi, demir-çelik, dayanıklı tüketim gibi sektörlerle üretimin lokomotifi olan 264 üye şirket sendikamızın çatısı altında yer alıyor. Üyeleri ve oluşturduğu ekosistemle MESS 1 milyon kişiye istihdam imkânı sağlıyor. Sadece üretim, istihdam ve ihracat boyutuyla değil, MESS üyelerimiz burs programıyla da nitelikli insan kaynağımızın yetişmesine katkı sağlıyor” diye konuştu.



