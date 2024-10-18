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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tek millet' vurgusuyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tek millet' vurgusuyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Semih Bozkuş
19:3818/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 'iki devlet, tek millet' vurgusunu yineleyen Erdoğan, "Değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'iki devlet, tek millet' vurgusunu yineleyerek Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."




#Azerbaycan
#Bağımsızlık Günü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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