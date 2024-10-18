Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tek millet' vurgusuyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ağırladı. Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreciyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, bölgesel bir savaşın her geçen gün yaklaştığını vurguladı. Birleşmiş Milletler nezdinde uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.