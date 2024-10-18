Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tek millet' vurgusuyla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında 'iki devlet, tek millet' vurgusunu yineleyen Erdoğan, "Değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'iki devlet, tek millet' vurgusunu yineleyerek Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü kutladı.
"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."