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Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları İsrail'e uçuşlarını durdurdu

10:4624/09/2024, Salı
AA
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Azerbaycan Hava Yolları uçağı
Azerbaycan Hava Yolları uçağı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu. Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.

Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.

#AZAL
#Azerbaycan Hava Yolları
#İsrail

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