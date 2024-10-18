Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kafkasya zirvesinde 'İsrail'e silah ambargosu' çağrısı: Bölgesel savaş yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını ağırladı. Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreciyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, bölgesel bir savaşın her geçen gün yaklaştığını vurguladı. Birleşmiş Milletler nezdinde uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye’de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.
Kabulde Güney Kafkasya’daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Güney Kafkasya'nın çehresi kalıcı barış yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya’nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti.
Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.
"Bölgesel savaş yaklaşıyor, İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye’nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini belirtti.