Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kafkasya zirvesinde 'İsrail'e silah ambargosu' çağrısı: Bölgesel savaş yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuştu. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun evelallah her badireyi atlatırız. Her meselenin üstesinden geliriz. Her türlü sıkıntıyı çözeriz. Ama iç kalemizde bir gedik açılırsa Allah korusun Dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmasın. Gün bir olma, birlik olma hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür Tüm siyasi partilerin tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz. Işveren olmadan Işçi olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz.' sözleriyle birlik beraberlik mesajı verdi.