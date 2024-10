İstanbul'da Kafkas zirvesi

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada insanlığa fayda sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojilerin bazı bölgelerde hayatları mahvetmek için kullanıldığını dile getirdi. Bunun örneklerinin bugün Gazze ve Lübnan'da yaşandığının altını çizen Özboyacı, "Şu an karşımda dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce genç milletvekili meslektaşım var. Özellikle onlara seslenmek istiyorum. Daha 2 gün önce biz burada toplantıdayken Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine sığınmış, çadırlarda kalan sivillere yapılan hava saldırısında 19 yaşındaki Şaban Ahmed yanarak can verdi. O da gençti, üstelik yazılım mühendisiydi. O da bilim ve teknolojiyi kullanarak barışçıl bir gelecek inşa etmeyi isterdi. Ama gözlerimizin önünde, canlı yayında yanarak can verdi" ifadelerini kullandı. Genç parlamenterlere, Gazze'de yaşananları durdurmak için seslerini yükseltme çağrısında bulunan Özboyacı, ⁠bugün Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak ve gelecek nesillere utanç duyacakları bir dünya bırakmamak için en çok genç parlamenterlerin seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.