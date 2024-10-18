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İstanbul'da Kafkas zirvesi

İstanbul'da Kafkas zirvesi

Resul Ekrem Şahan
Canberk Doğan
04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Köver, görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Köver, görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi.

Güney Kafkasya’da barış ve istikrar için kurulan platformun üçüncü buluşması bugün İstanbul’da yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü zirvesine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak. Toplantının ana gündemi, bölgedeki savaş ve çatışmaların yerine istikrar ve refahı tesis etmeye yönelik iş birliği projeleri olacak.


EKONOMİK ENTEGRASYON

Bakan Fidan’ın Türkiye’nin Güney Kafkasya’da barış ve istikrar için gösterdiği çabalara değinmesi bekleniyor. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine Türkiye’nin verdiği desteğin altı çizilecek. Toplantıda bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi ve ekonomik entegrasyonun artırılması gibi konular da gündeme gelecek.


ERDOĞAN BAKANLARI KABUL EDECEK

Zirvenin sonunda, katılımcı ülkeler tarafından bir Ortak Bildiri kabul edilmesi planlanıyor. Bu bildiride, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemi, siyasi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla ele alınması ve egemenliğe, toprak bütünlüğüne saygının gerekliliği vurgulanacak. Toplantı marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk bakanları kabul etmesi öngörülüyor.


AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Çözüm süreci masamızda yok

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni bir çözüm sürecinin masada olmadığını söylerken diyalog iklimindeki iyileşmeyi kıymetli bulduğunu kaydetti. Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala, şunları kaydetti: “Bizim şu anda masamızda böyle bir şey yok. O daha önce yapıldı, oldu bitti. O zaman kendi zaviyemden söyleyeyim, Türkiye o günden bugüne birçok şey yaşadı. Şimdi sorun da farklı, o sorunlara bulunacak çare de farklı. Yani her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki. Tabii ki onların da doğrusuyla, eksiğiyle, yanlışıyla fazlasıyla gördüğü fonksiyon vardır, iklimin korunmasıdır.”



AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan genç parlamenterlere "Gazze'de katliama karşı çıkma" çağrısı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada insanlığa fayda sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojilerin bazı bölgelerde hayatları mahvetmek için kullanıldığını dile getirdi. Bunun örneklerinin bugün Gazze ve Lübnan'da yaşandığının altını çizen Özboyacı, "Şu an karşımda dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce genç milletvekili meslektaşım var. Özellikle onlara seslenmek istiyorum. Daha 2 gün önce biz burada toplantıdayken Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine sığınmış, çadırlarda kalan sivillere yapılan hava saldırısında 19 yaşındaki Şaban Ahmed yanarak can verdi. O da gençti, üstelik yazılım mühendisiydi. O da bilim ve teknolojiyi kullanarak barışçıl bir gelecek inşa etmeyi isterdi. Ama gözlerimizin önünde, canlı yayında yanarak can verdi" ifadelerini kullandı. Genç parlamenterlere, Gazze'de yaşananları durdurmak için seslerini yükseltme çağrısında bulunan Özboyacı, ⁠bugün Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak ve gelecek nesillere utanç duyacakları bir dünya bırakmamak için en çok genç parlamenterlerin seslerini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Efkan Ala
#siyaset

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