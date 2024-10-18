İstanbul'da Kafkas zirvesi

Güney Kafkasya’da barış ve istikrar için kurulan platformun üçüncü buluşması bugün İstanbul’da yapılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü zirvesine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılacak. Toplantının ana gündemi, bölgedeki savaş ve çatışmaların yerine istikrar ve refahı tesis etmeye yönelik iş birliği projeleri olacak.
EKONOMİK ENTEGRASYON
Bakan Fidan’ın Türkiye’nin Güney Kafkasya’da barış ve istikrar için gösterdiği çabalara değinmesi bekleniyor. Ayrıca, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerine Türkiye’nin verdiği desteğin altı çizilecek. Toplantıda bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi ve ekonomik entegrasyonun artırılması gibi konular da gündeme gelecek.
ERDOĞAN BAKANLARI KABUL EDECEK
Zirvenin sonunda, katılımcı ülkeler tarafından bir Ortak Bildiri kabul edilmesi planlanıyor. Bu bildiride, bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemi, siyasi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla ele alınması ve egemenliğe, toprak bütünlüğüne saygının gerekliliği vurgulanacak. Toplantı marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk bakanları kabul etmesi öngörülüyor.
Çözüm süreci masamızda yok
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni bir çözüm sürecinin masada olmadığını söylerken diyalog iklimindeki iyileşmeyi kıymetli bulduğunu kaydetti. Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ala, şunları kaydetti: “Bizim şu anda masamızda böyle bir şey yok. O daha önce yapıldı, oldu bitti. O zaman kendi zaviyemden söyleyeyim, Türkiye o günden bugüne birçok şey yaşadı. Şimdi sorun da farklı, o sorunlara bulunacak çare de farklı. Yani her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki. Tabii ki onların da doğrusuyla, eksiğiyle, yanlışıyla fazlasıyla gördüğü fonksiyon vardır, iklimin korunmasıdır.”