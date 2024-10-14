Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur.



Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.…