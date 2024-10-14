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AK Parti bir ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti bir ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

Hüseyin Berk
23:4214/10/2024, Pazartesi
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti, Latif Aydemir'i disipline sevk etti.
AK Parti, Latif Aydemir'i disipline sevk etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleriyle ilgili sözleri nedeniyle 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk edildiğini açıkladı. Dağ, "Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez." dedi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Latif Aydemir, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.

"Hanımlarımızın bir kısmını tenzih ederim ama öldürenler kadar ölenler de suçludur." diyen Aydemir hakkında AK Parti'den adım gecikmedi.

AK Parti kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,
"Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur."
diyerek Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

"Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez"

Dağ konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez.

Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız.

Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir.

Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez."



#AK Parti
#İhraç
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#İzmir
#Hamza Dağ
#Latif Aydemir

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