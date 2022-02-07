Turkovac’a yoğun ilgi: Randevuların yüzde 60’ı doldu

Yerli aşının Edirne’ye geldiğini duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için sıraya girdi.

Yerli ve milli aşının son 1 aydır şehir hastanelerinde uygulandığını hatırlatan Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. İshak yıldırım, bugün itibariyle de tanımlanan ve yetki verilen Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde aşının uygulanmaya başlandığını söyledi.



“Randevuların yüzde 60’ı doldu”



Randevuların açılmasıyla birlikte vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını aktaran Dr. Yıldırım, “Şuan için günlük olarak açtığımız randevularımızın yaklaşık yüzde 60’ı doldu. Randevulu olarak aşılama yapıyoruz. 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşılanabiliyor. Buradan yerli ve milli aşımız olan Türkovac’ı yaptırmak için tüm vatandaşlarımızı hastanemize bekliyoruz. Bunun yanında aşılarımızı olarak ve özellikle kapalı alanlarda maske takmaya özen göstererek inşallah yakın zamanda bu pandeminin sonlanacağı ümidi içerisindeyiz. Üç şartımız var. Muhakkak aşımızı oluyoruz. Özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafemizi koruyarak maskemizi takıyoruz. Gurur duyduğumuz yerli ve milli aşımız vatanımıza milletimize ve Edirne’mize hayırlı olsun. Şuan için uygulamaya başladık” şeklinde açıklamada bulundu.

REKLAM

Mutlu ve gururluyuz



Yerli ve milli aşıyı olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mevlüt Ayrancı, “Herkese aşı olmaya davet ediyorum. Aşı olarak ancak bu salgını engelleyebiliriz. Kendi yerli aşımız devreye girmiştir” dedi.

Yılbaşından beri yerli aşının çıkmasını beklediğini belirten Ayşe Ülkeok, aşıyı çıkaranlara ve salgınla mücadelede emek verenlere teşekkür etti.