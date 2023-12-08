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Turu tamamladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere yönelik iki aydır sürdürdüğü ziyaretlerini dün tamamladı.

Uğur Duyan
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:31 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Tuncer Bakırhan - Numan Kurtulmuş
Tuncer Bakırhan - Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, başkan seçildikten sonra hayırlı olsun dilekleri için gelen parti gruplarına yaptığı iade-i ziyaretleri HEDEP grubu ile yapılan görüşmeyle sonlandırdı. HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüşen Kurtulmuş, toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.


VERİMLİ BİR GÖRÜŞME

Kurtulmuş, “Daha evvel grubu bulunan siyasi partilerimizin ben Meclis Başkanı seçildikten sonra hayırlı olsun ziyaretine gelenlerin hepsine iade-i ziyarette bulundum. Bugün de HEDEP grubuna iade-i ziyarette bulundum. Bu vesileyle Meclis’teki çalışmalarda siyasi partilerin arasında siyasi iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem inşallah güzel çalışma imkanının olduğu Meclis olur” ifadelerini kullandı. Bakırhan da görüşmenin bir iade-i ziyaret çerçevesinde yapıldığını bildirerek, “Verimli bir görüşme oldu” dedi.


#politika
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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