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Tuzakları ellerinde patlayacak

Silahlı eylem gücü zayıflayan terör örgütü PKK, Mehmetçik'in operasyonlarından korunabilmek için patlayıcı tuzaklarına yöneldi. PKK'nın, Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde 9 depoya patlayıcı ve mühimmat yığdığı ortaya çıktı. Teslim olan PKK'lı B.T., depoların koordinatlarını verdi.

Burak Doğan
04:00 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Bölgede etkisiz hale getirilen teröristlerde ele geçen dijital materyallerde, PKK’lıların bu depolarda çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

Bölgede etkisiz hale getirilen teröristlerde ele geçen dijital materyallerde, PKK’lıların bu depolarda çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

Silahlı eylem gücü zayıflayan terör örgütü PKK, Mehmetçiğin operasyonlarından korunabilmek için Suriye’de örgütün hakim olduğu bölgelere patlayıcı ve mühimmat yığıyor. Bölgeyi dikkatle izleyen güvenlik birimleri, Tel Tamir’de bir süredir hareketlilik yaşandığını tespit etmişti. 8 yıl önce örgüte katılan ve haziran ayında PKK’dan kaçıp teslim olan “Argeş” kod adlı B.T., bölgeye patlayıcı ve mühimmat depolandığı bilgisini verdi. B.T., güvenlik güçleriyle tüm depoların koordinatlarını da paylaştı.

TONLARCA AMONYUM NİTRAT

Teslim olan terörist B.T., örgütün Tel Tamir’de 9 depoya yığınak yaptığını söyledi. B.T., depolardan birinde 20 ton amonyum nitrat, 2 ton D-1 plastik patlayıcı, 40-50 antitank mayını, 4 varil alüminyum tozu ve basıldığında havaya fırlayıp göğüs hizasında patlayan çok sayıda hazır halde EYP ve mayın bulunduğunu itiraf etti. B.T., başka bir depoda ise havan ve katyuşa mühimmatları ile çok sayıda mayın depolandığını anlattı.

KİLİSE YANINDA MÜHİMMAT DEPOSU

Tel Tamir’in 45 km güneyinde yer alan 2 kilisenin yakınında da bir mühimmat deposu bulunduğunu belirten B.T., bu depoda 700 mayın, amonyum nitrat kalıpları, katyuşa vb. silah ve çok sayıda mühimmat olduğunu söyledi. Bölgedeki bir başka depoda 50 adet D-1 antipersonel mayını ve su bidonlarında kalıplanmış 30 plastik patlayıcı bulunduğu, diğer depolara ise örgütün yol kesme eylemlerinde kullandığı otomatik silahların yığıldığı öğrenildi.



#PKK
#Operasyon
#Suriye
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