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İstanbul'da gece vakti yangın paniği: Araçlar alevlere teslim oldu

İstanbul'da gece vakti yangın paniği: Araçlar alevlere teslim oldu

00:4218/04/2025, Cuma
AA
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Beş aracın hasar gördüğü olayda kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
Beş aracın hasar gördüğü olayda kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

İstanbul'da açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta, bir iş yerinin önündeki açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.



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