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Okulda yangın paniği: Aşırı yüklenen üçlü priz tehlike saçtı

Okulda yangın paniği: Aşırı yüklenen üçlü priz tehlike saçtı

15:5317/04/2025, Perşembe
IHA
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Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kırıkkale'de bir ilkokulun idari bölümünde üçlü elektrik prizinden kaynaklı çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'deki olay, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun idari bölümündeki bir odada birden fazla üçlü priz kullanımına bağlı kabloların tutuşmasıyla çıkan yangın kısa sürede fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kırıkkale
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#Üçlü elektrik prizi
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