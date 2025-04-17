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Sakarya'da korkutan yangın: 82 yaşındaki yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya'da korkutan yangın: 82 yaşındaki yatalak kadın son anda kurtarıldı

08:5917/04/2025, Perşembe
IHA
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Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı ahşap ve kerpiç evde yangın çıktı. Evde yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki kadın, mahalleli tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Sakarya'daki yangın, Epçeler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen'i kurtardı. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, evden mahalle halkı tarafından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yangın esnasında oğlunun ise işte olduğu öğrenildi.



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