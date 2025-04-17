Sakarya'da korkutan yangın: 82 yaşındaki yatalak kadın son anda kurtarıldı

Sakarya'daki yangın, Epçeler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen'i kurtardı. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.